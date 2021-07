Pravděpodobnost, že doktor byl prvním nakaženým, je vyšší než u ostatních, říká virolog Černý

O českých sportovcích v Tokiu se začalo mluvit ještě před startem olympijských her. Důvodem je rostoucí počet nakažených mezi nimi i jejich doprovodem. Po příletu prvního letadla byl pozitivně testován lékař Vlastimil Voráček, který je dlouholetým členem českého fedcupového týmu. „Zda se sportovec bude stýkat s doprovodem, který očkovaný není, záleží na uvážení jednotlivých sportovců,“ komentuje pro server iROZHLAS.cz virolog Jiří Černý. Rozhovor Praha 15:39 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začaly olympijské hry 2020. Češi se o ně však zajímají ještě před úspěchy reprezentantů a ne výhradně kvůli sportu | Foto: Naoki Ogura | Zdroj: Reuters

Česká výprava byla před odletem na olympijské hry opakovaně testována. Jak je možné, že hned první kontrolní test v Tokiu byl pozitivní?

Je tam velká pravděpodobnost, že dotyčný člověk se infikoval velmi krátce před odletem do Tokia. Mohlo se to stát třeba na letišti, v průběhu mezi testem – v tom krátkém okamžiku, kdy ty testy ještě nevyjdou pozitivně.

Můžeme s jistotou označit lékaře Vlastimila Voráčka za prvního nakaženého? Jeho test vyšel jako první pozitivní, nicméně je možné, že první nakažený byl někdo jiný a u něj se koronavirus pouze objevil nejdříve?

Pravděpodobnost, že pan doktor byl prvním nakaženým, je vyšší než u ostatních členů výpravy. Nicméně stoprocentně ho jako prvního nakaženého označit nemůžeme.

V případě, že bychom chtěli zjistit, kdo je ten první nakažený, je důležité udělat dobré epidemické šetření. Zjistit, jaké tam byly kontakty mezi jednotlivými členy výpravy, jestli oni sami neměli kontakt s osobou, která by později byla pozitivně testována. Další věc, která je důležitá udělat, je celogenomové sekvenování viru, na základě kterého by se zjistila příbuznost těch jednotlivých izolátů sportovců a členů realizačního týmu. Podle toho by se dalo přesně určit, kdo byl pacient číslo nula.

Když zmiňujete další kontakty, narážíte na to, že se mohli nakazit těsně před odletem?

Ano. Od členů rodiny, případně pokud se nacházeli v nějakém dalším kolektivu, tak od dalších lidí.

Čím delší let, tím větší riziko

Jak velké riziko nákazy je při cestování letadlem? Násobí se toto riziko při 11hodinovém letu? Protože právě takovou dobu strávila česká výprava letem do Tokia.

Letadla jsou obecně úžasným inkubátorem, aby se v nich šířily podobné respirační nákazy, protože systém cirkulace vzduchu vevnitř je uzavřený. To znamená, že jste velmi dlouhou dobu – v tomhle případě 11 hodin – v nějakém prostoru, kde se sice vzduch upravuje, ale určitě ne mikrobiologicky. Minimálně před pandemií to nebylo mikrobiologicky. Takže ano, letadla jsou velmi riziková a samozřejmě čím delší je ten let, tím větší je riziko.

Měla by se tedy pravidla pro lety zpřísnit? Jak?

Myslím si, pokud to již tedy není součástí těch pravidel, že by se měl nějakým způsobem dezinfikovat vzduch, který tam prochází přes vzduchotechniku letadla. Nicméně nevím, zda by to bylo proveditelné, jak náročné by to třeba bylo kvůli váze letadla a tak podobně.

Nyní víme, že se na palubě nedodržovala všechna protiepidemická opatření – výprava neměla celou dobu nasazené respirátory, nedodržovaly se rozestupy. Pokud by ale opatření dodržena byla, bylo by riziko nákazy nižší, či nulové?

Nulové by to riziko nebylo nikdy. Nicméně riziko by bylo výrazně nižší a třeba by ten klastr nakažených nemusel být tak veliký, jako je teď.

Nakažený očkovaný

Nakažených českých sportovců covidem-19 v Japonsku přibývá. Je mezi nimi také očkovaný plážový volejbalista Ondřej Perušič. Jak je možné, že se během letu nakazil?

Neznám okolnosti očkování tohoto konkrétního sportovce. Ale je důležité si uvědomit, jakým způsobem očkování funguje. Při očkování se v těle začnou tvořit protilátky, ale není to okamžitě. Vy na to potřebujete nějakou dobu. Ta doba mezi tím, kdy se tělo setká s antigenem a začne tvořit protilátky, je zhruba 10 až 14 dní – to znamená, jestli ten sportovec byl očkovaný krátce před odletem, tak ještě nemusel mít vytvořenou dostatečnou hladinu protilátek.

Další věc je ta, že proti současné variantě delta nestačí jenom to jedno očkování, které nám z části pomáhalo při variantě alfa. Pokud tedy byl sportovec naočkovaný pouze první dávkou, tak to pro něj nemuselo být dostačující.

S kým spolupracují sportovci?

Český olympijský výbor uvedl, že je naočkovaných více než 80 procent výpravy. To znamená, že zbylých skoro 20 procent očkování nemá. Zvyšují tedy tito účastníci riziko nákazy mezi sebou? Z vašeho pohledu, měla být výprava kompletně naočkovaná? Nebyla chyba, že na olympiádu odjeli lidé, kteří očkovaní nejsou?

Já si nemyslím, že by to očkování mělo být pro sportovce povinné. Oni sami by měli zvážit, jestli se chtějí nechat očkovat, nebo ne, a na základě toho upravit svoje další chování, aby snižovali rizika nakažení.

U sportovců je to samozřejmě složitější i s ohledem na předem dané tréninkové plány a s tím spojené narušení kvůli dodržování klidu po očkování. Spíš narážím na jejich doprovod.

Podle zpráv, které jsem měl možnost zaznamenat, tak Český olympijský výbor tvrdí, že všichni jeho funkcionáři museli být očkováni povinně. Ale to, zda se ten který sportovec bude stýkat se svými členy realizačního týmu nebo se svým doprovodem, který očkovaný není, tak to zase záleží na uvážení jednotlivých sportovců.

Ondřej Nováček

@OndrejNovacek Šéf ČOV Jiří Kejval pro @CT24zive: "Já bych byl rád, kdybyste k tomu přistupovali, že je to složitá situace a nerad bych dělal nějaké senzace a někoho odsuzoval. Že pan doktor není naočkován, pro mě bylo překvapení. Myslel jsem, že všichni z realizačního týmu budou naočkovaní." 87

Dobře, ale aktuálně pracujeme s verzí, že prvním nakaženým byl lékař.

Nejsem si jistý, jaká je přesná pozice lékaře Voráčka. Pokud je tam jako člen olympijského výboru, tak potom co říkali členové výboru, že všichni jejich lidé jsou očkovaní, myslím technický personál, pak není pravda. Anebo je tam pan doktor jako součást nějakého týmu, užšího souboru sportovců, a pokud tito sportovci chtějí spolupracovat s lékařem, který není očkován, tak je to čistě jejich rozhodnutí.

Z vašeho pohledu je to tedy pouze jejich osobní rozhodnutí a otázka povinného očkování jakožto součást velkých akcí, jakými jsou olympijské hry, je vedlejší?

Pokud tam pan doktor nebyl jako zaměstnanec olympijského výboru, kteří to údajně měli mít povinné, tak je to záležitost těch sportovců, kteří si rozhodli, že si ho tam s sebou vezmou a budou s ním spolupracovat. Ale nevím přesně, jaká je pozice pana doktora a s jakým pověřením do Tokia odcestoval.

Memento do budoucna

Okolnostmi letu se bude zabývat hygiena, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Co je podle vás cílem šetření hygieniků?

Cílem šetření hygieniků by mělo být stejně jako u jiného obdobného klastru zjistit, jakým způsobem byla ta nemoc zavlečena, jakým způsobem se tam dostala, jaké tam byly kontakty a kdo další by potenciálně mohl být přenašečem nákazy. Takové lidi by bylo záhodno z kolektivu izolovat, aby se ta nákaza nerozšířila ještě dál.

Pro nás by mělo být důležité udělat to velmi pečlivě a dobře, aby se do budoucna mohlo podobným incidentům předejít a aby se tohle už nemuselo opakovat.