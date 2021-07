OBRAZEM: Konec favoritky, švýcarský hattrick i první surfařské medaile. Co přinesl pátý olympijský den?

První český úspěch zaznamenala nad ránem plavkyně Barbora Seemanová, která v novém českém rekordu postoupila na olympijských hrách na kraulařské dvoustovce do středečního finále. Tenistka Markéta Vondroušová následně senzačně vyřadila domácí naději a světovou dvojku Naomi Ósakaovou a postoupila do čtvrtfinále.

Je to obrovský úspěch, ale chci makat dál, ujistila Vondroušová po postupu přes Ósakaovou Číst článek

S olympijskou dvouhrou se naopak rozloučily Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Ze dvou českých dvojic pak v turnaji ve čtyřhře postoupily pouze Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová pak nezopakovala úspěch Lukáše Rohana a přes brány semifinále vodního slalomu se do boje o medaile neprobojovala.

Pátý den přinesl i premiéry – své poprvé zažili na olympijských hrách surfaři, kteří šli kvůli hrozící bouři do akce o den dřív. První zlatou medaili na letošních hrách získal i Tchaj-wan, a to díky vzpěračce Kchuo Sing-čchun, která triumfovala v kategorii do 59 kilogramů. A rovnou tři cenné kovy v jedné disciplíně má Švýcarsko – dominanci zajistily jezdkyně na horských kolech v závodu cross country.