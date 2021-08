Kritička Lukašenkova režimu je na olympiádě pod policejní ochranou. Čeká se na stanovisko Běloruska

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je v bezpečí v Tokiu, oznámili zástupci Mezinárodního olympijského výboru. V neděli odmítla odletět zpět do vlasti, k čemuž ji podle jejich slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy. Noc strávila v hotelu na letišti Haneda. V pondělí měla startovat v běhu na 200 metrů, místo toho ji čekají další rozhovory s Mezinárodním olympijským výborem. Tokio 9:14 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cimanouská na letišti Haneda | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

„Mezinárodní olympijský výbor a organizátoři her v Tokiu s ní budou dál mluvit, aby zjistili, jak chce dál postupovat,“ řekl mluvčí Mezinárodního olympijského výboru Mark Adams novinářům v Tokiu.

„Je to smůla (že přišla o svůj start), ale musíme se vyhnout spekulacím. Nasloucháme jí, podporujeme ji a zajišťujeme, aby dostala to, co chce. Bylo nám řečeno, že je spokojená,“ dodal.

Zároveň potvrdil, že si výbor rovněž vyžádal detailní stanovisko olympijského výboru Běloruska.

Na dotaz o „únosu“ Cimanouské Adams odpověděl: „Na letišti mluvila s policií. Pokud má tato situace i kriminální rovinu, musí se řešit, ale to je záležitostí policie.“

Prosba o pomoc

Agentuře Reuters v neděli čtyřiadvacetiletá sprinterka řekla, že byla z olympijského týmu vyhozena po stížnostech na trenéry. Ti Cimanouskou údajně bez jejího vědomí zapsali na štafetu 4x400 metrů, protože jiné běžkyně nedorazily kvůli nedostatku absolvovaných dopingových testů.

Ve videu na sociální sítí pak požádala o pomoc Mezinárodní olympijský výbor. Na letišti, kam ji odvezli zástupci běloruského týmu, se obrátila na policii a nenastoupila do letadla mířícího do Istanbulu.

„Do Běloruska se nevrátím,“ uvedla Cimanouská. Běloruský olympijský výbor se zatím k situaci vyjádřil jen stručně. Uvedl, že Cimanouskou vyřadili z týmu kvůli jejímu „emotivnímu psychickému stavu“.

Cimanouská uvedla, že se nyní bojí o osud své rodiny v Bělorusku. Podle The Guardian plánuje hledat azyl v Německu či Rakousku. Podle šéfa rakouských olympioniků Karla Stosse to ale není na pořadu dne.

„Úřad pro uprchlíky jí pomůže a poskytne nejlepší možné rady. V současné době není řeč o žádostech o azyl - v žádné evropské zemi,“ uvedl Stoss na webu olympijského výboru Rakouska.

Potvrdil, že běžkyni pomáhal s přípravou na olympiádu trenér rakouské atletické reprezentace Philipp Unfried.

„Teď s ní ale není v kontaktu a pochopitelně ani není zapojen do diplomatických jednání. To platí i pro náš výbor. Nijak se toho neúčastníme,“ řekl Stoss.

Nabídka azylu

Pomoc Cimanouské slíbili v neděli polští a čeští politici. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) nabídne Česká republika běžkyni vízum, aby se vyhnula nucenému návratu do vlasti.

„Olympiáda by neměla být o politice. Nabídneme vízum i možnost požádání o azyl,“ uvedl Kulhánek. S atletkou se spojil i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

@JakubKulhanek Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @Andrej Babiš a @Jan Hamáček jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. 405 3965