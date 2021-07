Sedmý olympijský den: česká zlatá horečka, začátek atletických závodů a zklamání Djokoviće

Olympijským hrám vévodí po 133 ukončených soutěžích čínští sportovci, kteří si rozdělili 40 medailí (19 zlatých, 10 stříbrných, 11 bronzových). Američané sice celkově získali o jednu medaili víc, ale za Čínou zaostávají o pět zlatých.

Díky Jiřímu Prskavcovi a Lukáši Krpálkovi se na 13. místo v medailovém pořadí dostali Češi (3 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová). Momentálně jsou tak v žebříčku výš než Itálie, Maďarsko či Slovinsko.

Dvě zlaté medaile

Dvě zlaté medaile v jeden den získali Češi téměř po 25 letech, naposledy se to podařilo Janu Železnému a Martinu Doktorovi v Atlantě v roce 1996.

První si nejcennější kov navlíkl kajakář Jiří Prskavec. Ten ve finále vodního slalomu předvedl suverénní jízdu, přestože startoval jako úplně poslední. S tlakem se ale vyrovnal, finálovou jízdu zvládl bez chyby a mohl tak slavit největší úspěch v dosavadní kariéře.

„Startovat z posledního místa na olympijských hrách byl vždycky můj sen. Zvládnout to a dojet s takovým náskokem první a ještě si tam dovolit jet napřímo, zrychlit to tam, zvládnout to na prvním místě, to je prostě nádhera. Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem, a myslím, že se mi to povedlo,“ řekl Prskavec po zlatém závodě Radiožurnálu.

Vzkaz Jiřího Prskavce českým fanouškům:

Lukáš Krpálek se probojoval do judistického finále, kde ho čekal Gruzínec Guram Tušišvili. Ačkoliv jej dosud nikdy v kariéře neporazil a měl s ním bilanci 0:2, podařilo se českému judistovi prolomit čekání právě na nejdůležitějším turnaji. Ziskem druhé zlaté olympijské medaile si rodák z Jihlavy upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

„Měl jsem z tohoto zápasu velký strach, nicméně se povedlo postavit taktický způsob boje a povedlo se přečkat ty první dvě minuty. Potom jsme viděli, že Gruzínec hodně odpadl a následně se podařilo vyhrát,“ popsal pro Radiožurnál Krpálek.

Naopak další kola zůstala uzavřená pro české plavce, Jan Micka a Barbora Seemanová do dalších kol svých disciplín nepostoupili.

Shledání českých olympijských vítězů

Začátek atletiky

Sedmý olympijský den se také nesl v duchu prvních atletických soutěží. Úplně první letošní zlatou medaili z atletiky vyhrál etiopský běžec Selemon Barega, který triumfoval v závodě na 10 000 metrů.

Ukázali se i Češi. Do semifinále čtvrtky s překážkami se těsně kvalifikoval Vít Müller. V rozběhu, který ovládl americký favorit Rai Benjamin, sice ve finiši přišel o přímý postup, na páté místo ho o čtyři setiny odsunul Nizozemec Nick Smidt, ale čas mu na semifinále nakonec stačil.

Zato koulařka Markéta Červenková se do finále nedostala. Výkon 17,33 metru, hluboko pod jejími možnostmi, ji zařadil až na 24. místo.

Další události

Povedený den zažili britští sportovci, kteří brali medaile hned šestkrát. Ostrované uspěli v závodech BMX (zlato, stříbro), plavání (stříbro, bronz), veslování (bronz) a ve skocích na trampolíně (bronz).

Padl i nový světový rekord. Jihoafrická plavkyně Tatjana Schoenmakerová totiž vyhrála na olympijských hrách v Tokiu závod na 200 metrů prsa v čase 2:18,95. Čtyřiadvacetiletá stříbrná medailista z prsařské stovky překonala o 16 setin sekundy výkon Dánky Rikke Möller Pedersenové z mistrovství světa v Barceloně v roce 2013.

Šok si prožil srbský tenista Novak Djoković, který v semifinále turnaje ve dvouhře prohrál s Němcem Alexanderem Zverevem. Největší favorit turnaje tak na vysněný Golden Slam (vítězství na čtyřech největších turnajích roku tkzv. grandslamech a k tomu na olympijských hrách) nedosáhne. Chorvatské finále čtyřhry pak vyhráli Nikola Mektič a Mate Pavič, když zdolali své krajany Marina Čiliče s Ivanem Dodigem.

V dalších sportech slavili například Japonci, kteří vyhráli šermířskou soutěž družstev v kordu. Číňan Ma Lung jako první obhájil olympijský titul ve dvouhře stolního tenisu a v dramatickém finále lukostřelby uspěla dvacetiletá Korejka An San. Ta si v Tokiu zcela podmanila olympijskou lukostřelnici, mezi jednotlivkyněmi získala už třetí zlatou medaili.

