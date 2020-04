Tokio 2020 by nestihli, posunuté hry ano. Některým sportovcům v trestu za doping může odklad pomoci

Za normálních okolností by o olympiádu přišli kvůli trestu za doping, pandemie koronaviru jim ale může k cestě do Tokia pomoci. Jde o skupinu sportovců, kterým skončí zákaz startů mezi původně letošním a novým termínem olympijských her. Tokio 20:28 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hry v Japonsku začnou 23.července 2021. Z toho mohou benefitovat někteří sportovci, kteří by v původním termínu her ještě byli v dopingovém trestu. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

„Je to jedna z mála výhod dotyčných sportovců, že došlo k této pandemii, takže jejich trest, byť by zahrnoval i olympijské hry, se posouvá. Tento zásah vyšší moci jim hraje do karet,“ připomíná jeden z důsledků posunu olympiády tajemník českého antidopingového výboru Tomáš Vávra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z odložení olympiády může benefitovat několik sportovců v dopingovém trestu. Více v příspěvku Jakuba Marka

Hry v Japonsku začnou 23.července 2021 a jak doplňuje manažer Zlaté tretry Alfons Juck, do této specifické skupiny patří také zástupci atletiky.

„Například velká skupina ruských atletů a chodců, kteří by Tokio 2020 nestihli, ale o rok posunuté už ano, neboť jim tresty vyprší,“ podotýká Juck.

„Nebudu jmenovat. Určitě jsou takoví sportovci, kteří díky koronavirové pandemii nepřijdou o olympiádu, byť by o ní přišli v normálním stavu. Týká se to samozřejmě Rusů. Poslední dopingové případy, které byly, jsou zejména z Ruska nebo Běloruska. Také vím o pár keňských běžcích, o které jde,“ přidává Tomáš Vávra.

Konkrétně by to měl být případ například vítězky maratonu z poslední letní olympiády v Riu. Keňanka Jemima Sumgongová dostala v roce 2017 čtyřletý trest za krevní doping a pokud po jeho skončení zvládne tvrdou domácí kvalifikaci, neměl by jí pokus o obhajobu minout.

‚Žádný plán B nemáme.‘ Pořadatelé odložené olympiády spoléhají, že pandemie ustoupí Číst článek

Z právního hlediska by bylo těžké jí start zakázat a Světová antidopingová agentura WADA pravděpodobně také nijak zasahovat nebude.

„Já nejsem zástupce WADA, ale troufám si říct, že se nebude příliš aktivně prát za právo ostatních sportovců,“ doplňuje Tomáš Vávra, který si nemyslí, že by se situace s končícím trestem před novým termínem olympiády týkala někoho z českých sportovců.