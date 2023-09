V Paříži chybí před olympijskými hrami tisíce pracovníků ostrahy. Agentury jsou v personální krizi

Přes 40 tisíc policistů bude za necelý rok dohlížet na bezpečnost olympijských her v Paříži. Doplnit by je měli i zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur. Celé odvětví se ale potýká s personální krizí a agenturám se nedaří zaměstnávat nové lidi. Jako první o tom informovalo francouzské Radio Evropa 1. Paříž 18:49 3. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté ve Francii budou mít během olympijských her nejvíce práce v Paříži | Zdroj: Reuters

Podle Radia Evropa 1 bude potřeba zhruba 20 tisíc pracovníků bezpečnostních agentur. Problémem ale je, že agentury nemohou zaměstnance sehnat, ať už kvůli nízkým platům obecně v této profesi, nebo kvůli nepopulárním službám o víkendu, v noci, o svátcích.

Vysoké ceny i hodiny strávené u počítače. Fanoušci už skoupili sedm milionů vstupenek na olympijské hry Číst článek

Cizinci, kteří by eventuálně měli o tuto práci zájem, musí uspět v jazykových testech, takže i tímto způsobem se počet uchazečů limituje. Současní zaměstnanci bezpečnostních agentur kvůli špatným pracovním podmínkám často odcházejí do jiných profesí.

Firmy se snaží personální krizi řešit, ale odlivu pracovníků do jiných oborů zabraňují jen těžko. Celkem vypovídající je také výsledek otevřeného výběrového řízení, které vypsal stát na zajištění bezpečnosti jak olympiády, tak šampionátu v ragby, který začíná v pátek 8. září.

Nebezpečí infiltrace

Z více než 230 soukromých bezpečnostních agentur jen jedna z nich splnila všechny požadavky státu na zajištění bezpečnosti pařížské olympiády, ale také šampionátu v ragby. Některé agentury se snaží pracovníky rychleji dostat do terénu zkrácením školícího období.

To se samozřejmě nelíbí francouzským úřadům, které upozorňují na to, že se tímto způsobem mohou do těchto agentur dostat nevhodní nebo dokonce nebezpeční pracovníci.

Mluvilo se o tom, že někteří demonstranti, žluté vesty a lidé, kteří protestovali proti důchodové reformě, mohli tohoto způsobu využít a infiltrovali řady bezpečnostních agentur k protestní akci.

Miliardové výdaje

Francie na zabezpečení olympijských her podle zprávy účetního dvora investuje přes 400 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 10 miliard korun. Výdaje se ale pravděpodobně navýší, organizátoři her počítají s pomocí několika desítek tisíc policistů, kteří přijedou z různých částí Francie.

V Paříži chtějí využít létající taxíky. Přesun z letiště do centra města může trvat jen čtvrt hodiny Číst článek

Bude je však potřeba někde ubytovat, zaplatit jejich přesčasy, protože budou pracovat ve větší míře než obvykle.

Velkou výzvou bude zabezpečit zahajovací ceremoniál olympijských her, který bude vůbec poprvé v historii olympiády v centru města na řece Seině, kde sportovci budou nastupovat na lodi a projíždět až k Eiffelově věži. To bude velkým problémem a velkou výzvou, protože stovky tisíc diváků budou na nábřeží ceremoniál sledovat.

Velkou výzvou a ohrožením mohou být kybernetické útoky, se kterými se potýkali už organizátoři tokijských olympijských her, ale také akce krajně pravicových a levicových skupin, demonstrantů, kteří by chtěli využít pozornosti, kterou svět olympiádě věnuje. Pak je tu samozřejmě riziko různých teroristických akcí.