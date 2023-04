Bachovy kroky nejsou dobré a sportu nepomáhají. Olympiáda bez Rusů je důležitý signál, říká Hamza

Český olympijský výbor neschvaluje účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Jak dlouho výboru trvalo toto rozhodnutí schválit? Jak se k věci postaví Mezinárodní olympijský výbor v čele s prezidentem Thomasem Bachem, který sdělil, že za splnění určitých podmínek by ruští a běloruští sportovci na olympiádě startovat mohli? Vladimír Kroc se ptal prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:35 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Hamza | Zdroj: Profimedia

Český olympijský výbor se postavil proti jakékoli formě účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích i na samotných hrách v Paříži, dokud bude trvat válečný konflikt na Ukrajině. Potěšilo vás, že plénum přijalo návrh usnesení, který jste předložil?

Hodně mě to potěšilo, protože si myslím, že tento signál byl nutný ze sportovního prostředí vyslat. Vláda i Národní sportovní agentura se k problému účasti ruských sportovců postavila čelem a jednoznačně se vymezila.

My jsme měli takové stanovisko, které se rodilo postupně, které neodporovalo tomu, co říká vláda a Národní sportovní agentura, ale myslím si, že bylo potřeba vyslat jasný signál, co si sportovní prostředí myslí o agresi Ruska na Ukrajinu.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval usnesení ocenil s tím, že je důležité vědět, že jste v tomto postoji jednotní. Opravdu jste jednotní?

Vzhledem k tomu, že hlasoval jen jeden člověk proti, tak myslím, že jsme. Myslím, že jsme hlavně trochu otevřeli ruce Jiřímu Kejvalovi, který má velmi silnou pozici v Mezinárodním olympijském výboru.

Samozřejmě není jednoduché na jedné straně dojednávat různé věci s prezidentem Bachem a na druhé straně razit tvrdé stanovisko proti ruské válce.

Když vidíme, co prezident Mezinárodního olympijského výboru dává v posledních dvou měsících na stůl, tak jsou to pro Jiřího Kejvala kleště. To stanovisko bylo takové pomalé, rodilo se celý týden. I pod tlakem médií.

„Dokud válka neskončí, Rusko nemá na olympijských hrách co dělat.“

Dospělo se v podstatě ke stejnému závěru, ale ten mandát je dnes od všech olympijských svazů a myslím, že je to takto dobře. Veřejnost musí vědět, jak se sportovní prostředí staví k této problematice účasti a návratu ruských sportovců. Jsem moc rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.

Kolektivní vina

K té krátké diskusi, o které jste mluvil. Jaké byly nejčastější výhrady?

Ani bych neřekl, že k tomu byly nějaké zásadní výhrady. Samozřejmě, že velice složitá je kolektivní vina obecně. Řešilo se spíš, co se sportovci, kteří odmítají válku. Ale to je problém, který je strašně těžko rozlišitelný a lehce ovlivnitelný. A hlavně hodně zneužitelný.

Byť je kolektivní vina velice tvrdá, myslím si, že zkrátka Rusko nemá co dělat na olympijských hrách a vůbec na jakýchkoliv světových soutěží v jakémkoli sportu, dokud neskončí válka. Protože Ukrajiny se také nikdo neptal, jestli chce válčit, nebo nechce válčit. Takže to stanovisko je z mého pohledu absolutně v pořádku.

Co si tedy myslíte o doporučení předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha, aby se někteří ruští a běloruští sportovci mohli za splnění určitých kritérií her zúčastnit?

Myslím, že jeho stanovisko je za dané situace úplně mimo. Na konci března 35 evropských vlád podpořilo sankce vůči Rusku a ruským sportovcům. Thomas Bach řekl, že ho to nezajímá, že je mu hanba za tyto vlády a v duchu toho, že má být sport apolitický.

Myslím si, že ty kroky, které dělá Thomas Bach, nejsou dobré a sportovnímu prostředí nepomáhají. Samozřejmě, že v té době tam zaznívalo spousta věcí, že by se měly bojkotovat olympijské hry, ale to si nemyslím.

Právní argumenty

Český olympijský výbor založil pracovní skupinu pod vedením Michala Žantovského, která hledá právní argumenty pro neúčast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách. Už svojí roli tedy tato pracovní skupina splnila?

Upřímně řečeno, já nevím, k čemu by tato skupina měla sloužit. Za prvé v ní nejsou zastoupeni sportovní funkcionáři.

Za druhé si myslím, že včerejším rozhodnutím není o čem jednat a nerozumím tomu, jak by tato skupina expertů, kterých si vážím za to, co v životě udělali, mohla dávat nějaké argumenty Mezinárodnímu olympijskému výboru k účasti nebo neúčasti sportovců na olympijských hrách.

Myslím si, že na to má Thomas Bach mraky právníků, aby mu pro to připravili podklady. Neumím si představit, že by tato komise mohla mít jakýkoliv dopad na rozhodování Mezinárodního olympijského výboru.

Přišlo mi, že se zřídila komisi pro komisi. Dopad to v podstatě nemůže mít žádný. Po včerejšku je stanovisko Českého olympijského výboru jasné a není co dál řešit.

Jakou váhu má pro Mezinárodní olympijský výbor stanovisko Českého olympijského výboru? Jakou roli mohou sehrát v dalším vyjednávání o účasti ruských sportovců sponzoři olympiády? A jak by se Český olympijský výbor zachoval, pokud by Mezinárodní olympijský výbor umožnil návrat těchto sportovců? Poslechněte si celý rozhovor výše.