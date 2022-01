Olympioniky čeká v Pekingu přísnější koronavirová ‚bublina‘ než v Tokiu, český tým připravuje manuál

Druhé olympijské hry za sebou budou svázané koronavirovými opatřeními. Už obvyklá „bublina“ bude na nadcházejících zimních hrách v Pekingu přísnější než ta loni v létě v Tokiu. Až do odletu se nikdo z účastníků nebude moci pohybovat mimo vymezená místa. Peking 15:24 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít olympijské hry v Pekingu 2022 (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Základním pravidlem pro hry je heslo - testuj, sleduj a izoluj. Každý účastník musí mít aplikaci My 2022 a už čtrnáct dnů před příletem do Číny do ní každý den zadávat svůj zdravotní stav a teplotu. Každý by měl omezit kontakty s okolím, což je u sportovců převážně nemožné.

Český olympijský výbor (ČOV) připravuje i za pomoci expertní komise, která se znovu sejde příští týden, manuál, jak se před odjezdem chovat.

„Jedná se o základní věci, které všichni známe. Jde o to co nejvíc minimalizovat riziko nákazy,“ řekla ČTK tisková mluvčí ČOV Barbora Žehanová. Uvedla, že největší důraz na dodržování se klade posledních pět dnů před cestou.

Dva testy před odletem

Všichni by měli být očkovaní a doporučuje se posilovací třetí dávka. Před odletem musí každý absolvovat dva testy PCR s negativním výsledkem v posledních 96 hodinách. ČOV chystá třetí test v den odletu přístrojem, který umí vyhodnotit PCR test do hodiny. „Než dojedou na letiště, či počkají, budou znát výsledek,“ řekl šéf české výpravy Martin Doktor v listopadu.

Olympijský výbor vypraví ve čtvrtek 27. ledna charterový let. Na palubě bude okolo 130 až 150 lidí, zatím není jasné, kolik z nich bude sportovců.

„Kapacita letadla bude naplněna asi z poloviny,“ uvedla Žehanová. Důvodem je to, aby se mohly dodržovat rozestupy, případně oddělit jednotlivé skupiny sportovců. Letadlo poveze i většinu materiálu české výpravy.

Chystá se i zasedací pořádek, aby se neopakoval případ z Tokia, kde mělo po příletu šest jeho pasažérů včetně čtyř sportovců pozitivní test.

„Vyzkoušeli jsme to při cestě hokejistů na Evropskou olympiádu mládeže do Finska. I jídlo se podávalo nadvakrát,“ podotkla Žehanová. Sportovci, kteří nevyužijí charterový let ČOV, se do dějiště her dopraví dočasnými linkami.

Další test čeká každého při příletu do Číny a poté se budou všichni testovat denně. Roušky, odstupy a hygiena jsou samozřejmostí. „Čína se poučila z Tokia a všechno je mnohem přesněji definované,“ porovnala Žehanová pravidla her stanovená v tzv. playbooku olympiády.

Srovnání s Tokiem

Zatímco v Tokiu se dalo z „bubliny“ chodit pro jídlo a po čtrnácti dnech i jezdit metrem, Čína bude striktně hlídat, aby se olympijská „bublina“ neporušila.

„Aby všichni účastníci olympiády, paralympiády a občané Číny byli v bezpečí a zdraví,“ zní jedna z prvních vět olympijského manuálu. Pohyb bude dovolen jen mezi hotelem a sportovišti za pomoci olympijské dopravy.

Pokud bude někomu naměřena opakovaně teplota 37,3 stupně a více, nebude vpuštěn na sportoviště. Podobně jako při dalších příznacích koronaviru bude následovat izolace. Bezpříznakový průběh dovolí ji opustit po dvou negativních PCR testech po 24 hodinách. V opačném případě bude následovat pobyt v nemocnici na tři dny a "volnost" až po odeznění příznaků a dvou negativních testech.

Po absolvování svých závodů mají sportovci doporučeno opustit Čínu do 48 hodin. Mohou ale zůstat na závěrečný ceremoniál. Rychlý odjezd z Pekingu komplikuje skutečnost, že momentálně jsou určené jen některé letecké společnosti s povolením létat do Číny a není jich mnoho.