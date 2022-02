Trenér českých hokejistek: Na holky jsem hrdý, proti Američankám podaly fantastický obětavý výkon

Premiérová účast českých hokejistek na olympijských hrách má sice v těchto chvílích pro některé hráčky ještě trochu hořkou příchuť, prohrané čtvrtfinále s Američankami i celý turnaj ale budou zpětně hodnotit pozitivně. „Byl to první zápas v historii proti takovému soupeři. Jsem hrdý, jak holky reprezentovaly naši zemi,“ hodnotí duel trenér Tomáš Pacina v rozhovoru pro Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Peking 11:16 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér českých hokejistek Tomáš Pacina | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte výkon svých svěřenkyň ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti obhájkyním zlatých medailí?

Jsme velice hrdý na naše holky. Zápas proběhl přesně podle očekávání, přáli jsme si, aby to po první třetině bylo 0:0. To, že Američanky vyrovnaly až moc brzo, nás psychicky možná trochu podlomilo. Kdybychom to vedení udrželi trošku déle, případně vydrželi tu druhou třetinu, tak by šance na výhru byla ještě větší.

Věřili jsme, že můžeme vyhrát, ale nikomu jsme to samozřejmě neříkali. Věděli jsme, jak jsou Američanky dobré, že nás budou tlačit a že budeme většinu času v naší třetině. Přesto jsme věděli, že se do brejku dostaneme. Vím, že v holkách je ještě víc, nepředvedli jsme takový turnaj, jaký je možný. To mě trochu mrzí, ale jako trenér jsem se z toho určitě poučil.

Když srovnáte výkon proti USA s těmi, které hokejistky předvedly ve skupině, jste o poznání spokojenější?

Nedá se to srovnávat, protože je to úplně jiný a rychlejší hokej. Dnes jsme podali fantastický obětavý výkon, hokejově jsme nebyli moc u puku a trochu mě mrzí, že jsme neměli více klidu. Hodně jsme kazili přihrávky, díky čemuž nás Američanky okamžitě dostávaly pod tlak. Přál bych si více klidu na puku a rychlejší přístup k obraně. Ale je to první zápas v historii proti takovému soupeři, takže to holkám vůbec nevyčítám. Jsem hrdý, jak reprezentovaly naši zemi.

Nyní k plusům a minusům, začal bych u těch minusů. Hráli jste tři přesilové hry, z toho jednu pětiminutovou a vytvořili jste si v nich jen jednu příležitost...

Trápí nás to a trápilo nás to celý turnaj. Nedostali jsme se z toho, trénovali jsme to, pak jsme to trénovat přestali... Jsou jiné turnaje, kdy nám přesilovky šly. Tím, že nám to teď nešlo, se nebudu nijak moc zabývat nebo si s tím lámat hlavu. S výkonem jsme spokojení, s výsledkem ne.

Největším plusem utkání je asi výkon brankářky Kláry Peslarové. Vím, že nerad vyzdvihujete jednotlivce, ale dnes si to asi zaslouží, že?

Určitě. O Kláře víme, že když jde do tuhého, vždycky tam je. Hrála fantasticky, stejně jako spoustu dalších holek, které blokovaly střely. Denisa Křížová předvedla obětavý výkon, Tereza Vanišová také... Nechci úplně jmenovat.

Daniela Pejšová?

Poté, co se zranila, předvedla Daniela Pejšová úplně fenomenální výkon. Byla to možná jedna z našich nejlepších hráček.

Když se ohlédnete za tímto turnajem, jak moc může vystoupení českých hokejistek pomoci celému ženskému hokeji do budoucna?

To asi nechám na maminkách, tatíncích, svazu a klubech. Doufáme, že se ženský hokej bude respektovat a přijme se jakou součástí sportu, že se nebude rozdělovat na mužský a ženský hokej. Myslím, že za poslední roky jsme to posunuli dál tím, že si lidi začali uvědomovat, že holky dokážou hrát krásný, ale i tvrdý hokej. Dnes hrály holky tvrdě, proti Americe to není žádná sranda a jsem na ně moc hrdý.