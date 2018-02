Olympijskou soutěž krasobruslařek díky rekordu vede Zagitovová před kolegyní Medveděvovou

Olympijskou soutěž krasobruslařek na hrách v Pchjongčchangu vede Alina Zagitovová před kolegyní z týmu nezávislých sportovců z Ruska Jevgenijí Medveděvovou. Obě překonaly rekordní známku Medveděvové z týmové soutěže v úvodu těchto her. Průběžně třetí pozici drží úřadující vicemistryně světa Kaetlyn Osmondová z Kanady. Česká republika v této kategorii zastoupení nemá. Kangnung 14:39 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alina Zagitovová | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná mistryně světa Medveděvová, která vyhrávala od listopadu 2015 až do letošního mistrovství Evropy, nastoupila jako první z nejsilnější skupiny. Navázala na vydařené vystoupení ze soutěže družstev a svoji rekordní známku ještě o 55 setin bodu vylepšila.

'Nejsem Ester, která skočí na lyže a vyhraje.' Kateřinu Pauláthovou po operaci těší i 26. místo Číst článek

„Nehoním se za čísly, ale za vnitřními pocity. Dnes jsem se cítila lépe než v týmové soutěži, ale mohla jsem mít ještě vyšší skóre, kdyby byla kombinace lepší,“ zhodnotila své vystoupení Medveděvová.

Osmnáctiletá Medveděvová navzdory osobnímu rekordu před pátečními volnými jízdami ztrácí na zlato 1,31 bodu. Patnáctiletá Zagitovová, která se rovněž připravuje pod vedením trenérky Eteri Tutberidzeové, ji totiž „přeskákala“.

Díky kombinaci lutzu s rittbergerem a sólovému flipu získala za tyto prvky o více než dva body více než Medveděvová, která zařadila kombinaci flipu s toeloopem a sólový rittberger.

Dva fauly, žádná přesilovka. 'Rozhodčí se mi přišel omluvit,' řekl po čtvrtfinále kapitán Erat Číst článek

Vítězka finále Grand Prix Zagitovová vylepšila o 2,65 bodu svoji známku z vítězného mistrovství Evropy a posunula historické maximum na 82,92 bodu.

V čele závodu na „velké“ olympiádě je rok po triumfu na Evropském zimním olympijském festivalu mládeže v Turecku. „Ani jsem si nemyslela, že bych tady na olympiádě mohla závodit. Kdyby mi to někdo řekl před dvěma nebo třemi lety nebo dokonce i před rokem, tak bych byla velmi překvapená,“ svěřila se Zagitovová.

Díky Zagitovové a Medveděvové má tým nezávislých sportovců z Ruska velkou šanci na zisk první zlaté medaile na hrách v Pchjongčchangu. Pokud by vyhrála Zagitovová, stala by se druhou nejmladší olympijskou vítězkou v krasobruslení po Američance Taře Lipinské. Ta triumfovala v Naganu 1998, když jí bylo 15 let a 255 dní. Zagitovová bude v pátek o 26 dní starší.