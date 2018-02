Olympijský deník: Knihovnu, koncerty, výstavy. I to nabízejí pořadatelé účastníkům olympiády

Zimní olympiáda trvá celkem 17 dnů a té letošní se účastní bezmála tři tisíce sportovců. Někteří olympionici, ale i diváci, čekají na svou disciplínu třeba až do posledních dnů. A tak si čas krátí různě. Jihokorejští pořadatelé se jim snaží dlouhé dny čekání zkrátit různými způsoby. Pchjongčchang 20:39 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu je skvělou příležitostí k reflexi palčivých otázek obestírajících dění na Korejském poloostrově. | Zdroj: AP/ČTK

Jednu z hlavních jídelen pro novináře umístili pořadatelé do podzemních garáží na sídlišti v Kank-Kungu. Koberce a veselé barvy udělaly z garáže příjemné místo a jednoho rána se tu dokonce objevila knihovna.

„Nabízíme asi šest set knih. Funguje to tak, že knihu si půjčíte, na jak dlouho chcete, a my si jen načteme vaší akreditaci, takže víme, komu ji půjčujeme. Kromě hlavních světových jazyků si můžete vypůjčit i překlady, třeba do litevštiny, finštiny nebo češtiny,“ vysvětluje slečna I-He-Dzin, která se po dobu olympiády proměnila v knihovnici.

Té češtině moc nevěřím, ale po pár krocích mezi regály vidím, že mluví pravdu. A k podzemní knihovně v garážích po pár dnech přibyla i výstava.

Korejci tvrdí, že to byli oni, kdo první vyrobili a použili kovové raznice. Pomocí nich tiskli buddhistické knihy a právě tuhle prastarou technologii předvádí hostům olympiády.

„U vás v Evropě považujete za vynálezce knihtisku Johanna Guttenberga, ale v té době už jsme my, tady v Koreji, knihtisk používali. Jsme na to hrdí, a tak to připomínáme právě na téhle výstavě," říká dobrovolnice, slečna Šin.

A v naší garáži to žije dál. Ráno tam třeba mladí Korejci předváděli hru jménem túhonori. „Princip spočívá v tom, že házíte bambusové štětce támhle do té nádoby. Kdo tam nahází všech pět štětců, namaluje potom tuší nějaký obrázek,“ vysvětluje pan Kim Gu.

I díky němu jsou studené, podzemní garáže každé ráno cestou na snídani celkem příjemným místem.