Olympijský deník: Od laciných hrnečků po suvenýry za 35 tisíc korun. Olympiáda je i byznys

Olympijské hry jsou dnes už velký byznys. Ubytování, doprava, stravování - to všechno jsou položky, které organizátoři propočítávají několik let dopředu. A jak bude vypadat konečný účet olympiády, do toho výrazně promlouvají i řadoví diváci, novináři a sami sportovci.

Pchjongčchang 19:30 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít