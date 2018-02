Olympijský deník: V kolumbijském dresu se na olympijských hrách představí i Sebastian Uprimny

Na slavnostní uvítání kolumbijské výpravy napochodovali čtyři lidé. Jejich nejhlučnější fanynka byla zabalena do kolumbijské vlajky, když mi řekla své jméno, myslel jsem si, že je to dobrý, jihoamerický vtip.

Tahle dáma se opravdu jmenuje „Uprimny“. Pokud bychom to chtěli správně česky, tak Upřímná. A stopy jejího rodinného příběhu skutečně vedou až domů, do Česka.

„Moje babička utekla před Hitlerem do Bolívie. Tam potkala svého manžela a společně se časem přestěhovali do Kolumbie. Jméno si nechala a já ho nosím ráda, protože moc dobře vím, co ve vašem jazyce znamená,“ popisuje Kolumbijka Radiožurnálu.

A přímo mezi kolumbijskými olympioniky má paní Upřímná svého syna Sebastiana.

„Žiju a trénuji ve Spojených státech, V Salt Lake City a často lyžuji i ve Francii. Jsem běžec na lyžích, nejčastěji závodím na deseti nebo dvacetikilometrových tratích. Kvalifikoval jsem se na poslední chvíli, až v prosinci,“ směje se Sebastian.

A už s vážnou tváří dodává, že kvalifikovat se na olympiádu byla pořádná dřina. Ať v olympijském závodě dopadne jakkoli, je to podle něj začátek nové etapy kolumbijského sportu. A pomáhají mu v ní potomci českých emigrantů.