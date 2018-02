Olympijský deník: v Koreji olympiáda skončila, ale do Asie se olympijský oheň vrátí už za dva roky

Zahájení olympiády ukázalo Jižní Koreu jako zemi s bohatou historií - závěrečný ceremoniál naopak jako světovou technologickou velmoc. Moderní hudba, moderní choreografie.

Defilé jednotlivých výprav bylo tentokrát velmi neformální a postupně se promíchali jak sportovci, tak i vlajky. Zklamaná byla naopak ruská výprava - kvůli dalším případům dopingu během olympiády jí ani tentokrát Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nedovolil kráčet pod ruskou vlajkou.

Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu skončily, štafetu přebírá Peking Číst článek

„Jde o automatické rozhodnutí. Když nebudou žádné další pozitivní dopingové nálezy, a to je velmi objektivní podmínka, trest skončí," naznačil šéf MOV Thomas Bach, že by se vlajka Ruska mohla brzy pod olympijské kruhy vrátit.

Ještě dál, ještě výš

Pchjongčchang ukázal olympiádu na velmi malém prostoru, u moře i v horách a ve znamení nejmodernějších technologií. A také s ojedinělými případy dopingu či výhružkami frustrovaných fanoušků směrem ke sportovcům.

„Byla to skvělá olympiáda a máme laťku vysoko. Ale my to zvládneme. A ukážeme, že ve sportu i v technologiích se dá jít ještě dál a ještě výš," říká Masa Takaja z organizačního výboru pro letní olympiádu v Tokiu v roce 2020.

Asie se bude v záři olympijského plamene vyhřívat i o dva rok později - v roce 2022 přivítá zimní olympiádu čínský Peking.

„Načerpali jsme tady spoustu informací. Přírodní podmínky jsou v Pekingu velmi podobné těm jihokorejským," vysvětluje Fang Mian, manažér čínské státní televize CCTV.

Olympijský duch ale z východního pobřeží Koreji ještě neodchází. Už 9. března začíná v Pchjongčchangu paralympiáda, na které se představí bezmála šest set sportovců.