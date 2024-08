Olympijský festival jako místo přivítání českých hrdinů. Šermíři oslavovali s fanoušky v Mostě

Tohle ještě nezažili. Jako hokejoví mistři světa si museli připadat šermíři Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr, kteří v Paříži vybojovali v soutěži týmů senzační bronzové medaile. Na Olympijském festivalu v Mostě jim tleskala více než tisícovka fanoušků. Most 22:25 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští šermíři s bronzovými medailemi z Paříže na Olympijském festivalu u jezera Most | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Čeští kordisté si užívali radostné chvíle s fanoušky, když poskakovali na pódiu a mohli si připadat jako národní hrdinové.

„Slyšel jsem to teď hodněkrát, ale národní hrdina je pro mě někdo jiný. Spíše je to někdo, kdo není tak často vidět. Když mi tak ale někdo bude říkat, tak si to rád vezmu za své. Když jsme šli z backstage, tak jsme viděli, co tady na nás čeká. Jsem zvědavý, zda mě budou lidé víc poznávat. Chápu, že v Mostu jsou sportovní fanoušci, ale uvidíme, až se vrátím do Olomouce, jak to bude vypadat,“ říká Jakub Jurka.

Zvýšený zájem o šerm

Čeští sportovní fanoušci totiž šerm stále teprve poznávají a před olympijským závodem o něm tolik nevěděli. „Slyšela jsem o Jurkovi, ale o ostatních před olympiádou ne. Určitě jim to přidá na popularitě,“ přiznává jedna z fanynek, která zavítala na Olympijský festival do Mostu.

Ve stanu šermířů se o návštěvníky stará Tereza Smutná, která může vnímat rostoucí zájem fanoušků .„Spíš to bylo tom, jak se začali lidé ptát. Začali mít konkrétní otázky jak je to s držením vpravo, vlevo, proč mají takové boty a jak je to s oblečením. Bavili se o tom, co je před tím nezajímalo.“

Úžasnou kariéru ve 42 letech zakončil Jiří Beran, který si se svými parťáky z Grand Palais přivezl bronzovou medaili. „Do olympijské sezony jsem dal všechno. Vydal jsem se ze všech sil. Tělo je docela zhuntované a zaslouží si chvilku klidu. Sice to byl bronz, ale já tomu říkám zlatá tečka. Zakončit ten turnaj vítězstvím mi prostě chutná daleko víc, než kdyby to bylo stříbro,“ přiznal český šermíř.