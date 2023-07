Třiaosmdesátiletý Francouz pravidelně trénuje, aby mohl nést olympijský oheň. Konkurence je ale velká

Jména některých běžců už jsou známá. Olympijskou pochodeň ponese například astronaut Thomas Pesquet nebo třeba herec Jamel Debbouze, známý z filmu Asterix a Obelix mise Kleopatra, kde ztvárnil architekta Numérobise.

Další lidé ale stále usilují o tento celoživotní zážitek. Jako 83letý Francouz Jean-Claude Gauvin, který chce běžet s olympijskou pochodní a pravidelně na to trénuje na atletickém stadionu nedaleko Paříže.

„Trénink máme čtyřikrát týdně. Trenéři nám tady dávají do těla a trpíme. Pak je to ale radost, když člověk vyhraje závod.“

Jean-Claude běhá závodně už přes 30 let. Při jednom závodu ho napadlo, že by to jednou mohl zkusit i s olympijskou pochodní:

„Je to tak 10 možná 15 let. Běžel jsem tehdy na předměstí Paříže v Saint-Denis. Po deseti kilometrech už jsem toho měl dost. Pak jsme ale vběhli na stadion, kde běhávali slavní sportovci a dodalo mi to energii. Od té doby jsem si říkal, jaké by to asi bylo běžet s olympijskou pochodní. Chvilku jsem pochyboval, jestli na to mám. Přece jen se na vás dívá celý svět. Pak jsem si ale řekl, do toho starouši!“

Podpora rodiny

Třiaosmdesátiletý důchodce už podal čtyři kandidatury. Tři u sponzorů a jednu přímo u organizátorů her. Podpořily ho taky děti z několika škol, které mu poslaly desítky výkresů a vzkazů.

„Jeden vzkaz mě opravdu zasáhl. Píše se v něm“ „Je to jeho dětský sen. Chce ho teď uskutečnit tak ho, prosím, vyberte.“

Jeana-Clauda podporuje i jeho vnuk, který ho dřív od závodění odrazoval

„Vracel jsem se z mistrovství Francie v krosu, kde jsem ve své kategorii skončil na nešťastném 4. místě. Byl jsem naštvaný, protože mě dělil jen kousíček od pódia. Můj osmnáctiletý vnuk mi tehdy řekl, že už bych s tím měl přestat, a že na to nemám věk. Samozřejmě se k tomu přidala i babička. To bylo asi před deseti lety. Stále běhám a vnuk mi teď říká, abych do toho šel.“

Olympijský oheň se do Francie dostane na palubě lodi Belem. Třístěžňová plachetnice ho v květnu příštího roku přiveze do přístavu v Marseille. Odtamtud bude putovat celou Francií včetně několika francouzských zámořských regionů.

Ve štafetě se postupně vystřídá na 10 000 běžců. Každý z nich by měl s olympijskou pochodní běžet 200 metrů.

„Už se vidím, jak běžím s olympijským ohněm a všude kolem zástupy lidí. Připravil jsem si seznam lidí ze svého fanclubu. Když se všechno povede, tak jim pošlu datum i místo, kde mě uvidí běžet.“

Velká konkurence

Jean-Claude nic nenechává náhodě a svou kandidaturu podpořil i facebookovou stránkou. Během natáčení nás na sítě filmuje jeho kamarád Jean-Marc.

„Já bych byl rád, kdyby uspěl. Myslím, že má šanci. Na druhou stranu je pravda, že na místní seznam běžců s olympijskou pochodní se dostane jen šest lidí. Ostatní budou vybírat sponzoři. Takže konkurence je opravdu velká.“

Kandidáti musí splnit několik kritérií. Musí být straší 15 let a je dobré, když sportují a když se zapojují ve společnosti. Jean-Claude pět let vedl asociaci, která posílala chudé rodiny na dovolenou.

Třiaosmedesátiletý důchodce doufá, že všechna požadavky splňuje, a že se mu jeho olympijský sen příští rok splní.