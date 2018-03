Velká aukce na podporu českého sportu: získejte brýle Ester Ledecké či kombinézu Martiny Sáblíkové

Právě začíná velká charitativní aukce, do které osmička významných českých sportovců darovala předměty, s nimiž bojovala o své úspěchy.

Jde o podepsané lyžařské brýle Ester Ledecké, růžové běžecké hole biatlonistky Gabriely Koukalové a další kousky z výbavy osmi sportovců, kteří byli tvářemi dokumentu Olympijský rok (celý seznam najdete pod textem).

„Jsou to unikátní předměty, které nikdo z nás není schopen koupit běžně na trhu. Věřím, že benefiční aukce bude mít velký úspěch,“ vysvětlil ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip.

Zúčastnit se může každý

Aukce začíná ve čtvrtek 8. března na serveru Aukro.

Vybrané peníze pak do poslední koruny poputují do Nadačního fondu Českého rozhlasu, který je použije pro nevidomé sportovce, a také do České olympijské nadace. Ta pomáhá sportovat dětem, které si to z finančních důvodů nemohou dovolit.

Mediálním partnerem celé aukce je Radiožurnál. Zúčastnit se jí můžete až do středy 14. března.

Co se draží: Podepsané brýle Ester Ledecké

Olympijská kombinéza Martiny Sáblíkové

Podpesaná olympijská vesta Evy Samkové

Růžové hůlky Gabriely Koukalové

Dres Martina Erata s podpisem trenéra Josefa Jandače

Olympijská kombinéza Romana Koudelky

Závodní kombinéza Patrika Hetmera ze Soči

Podepsané hůlky Jana Hudce

Osm podepsaných šátků Olympijský rok (od každého z účastníků jeden)