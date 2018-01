Olympijský rok: Eva Samková přerušila kvůli olympiádě školu, plánuje kariéru trenérky

Eva Samková jezdí už od svého olympijského vítězství v Soči na tréninkové kempy, kde dětem předává své zkušenosti. Spolupráce s nimi ji oslovila natolik, že začala studovat trenérství na univerzitě. To teď ale muselo jít před olympiádou v Jižní Koreji stranou. Dolní Morava 21:06 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: Jan Kasl | Zdroj: Red Bull Media House

Zamračené červnové odpoledne a Eva Samková po fyzickém testu na veslařském trenažéru vyjíždí únavu na rotopedu. Během toho přijde řeč i na její studium Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

„Teď jsem školu přerušila, fakt jsem to nezvládala. Abych postoupila do dalšího ročníku, potřebovala jsem šestatřicet kreditů, což bylo nějakých dvanáct, patnáct předmětů. Měla jsem na to měsíc a půl, to bych fakt nezvládla,” vysvětluje.

„Musela bych dělat seminárky a učit se na zkoušky, takže bych potřebovala od rána do večera sedět doma a věnovat se škole, což teď samozřejmě nemůžu. Dokonce jsem k přerušení dostala svolení i od Jelena. Chci se ale určitě vrátit,” slibuje.

Jelen, což je přezdívka trenéra českého snowboardkrosového týmu Marka Jelínka, totiž FTVS před lety také studoval (a vystudoval), a tak jde Eva Samková trochu v jeho stopách. Může sice přerušit studium až do roku 2020, ale sama ví, že by pak už bylo hodně složité se vracet.

Zhruba půl roku poté, co mluvila olympijská vítězka o přerušení studia poprvé, zamyslela se na soustředění v rakouském Pitztalu nad svou budoucností.

„Mám pořád pocit, že i když to dostuduju - a možná i když to nedostuduju, budu trénovat. Nechci ale superzávodníky, teď mě baví malé děti.”

„Třeba dojdu do fáze, kdy mi bude vadit, že mi nadějný svěřenec odchází k jinému trenérovi. Na druhou stranu jsem holka, takové ego snad nemám,” směje se.

Zatím má ale Eva Samková ve čtyřiadvaceti letech čas na rozhodování o tom, co dál po kariéře. Teď ji čeká únorový vrchol v Jižní Koreji.