Olympijský rok: Hodinky, čip a speciální brýle. Na časový posun připravují Evu Samkovou i vědci

Eva Samková sedí u ohniště na zahradě ve Vrchlabí a kolem pobíhají psi Nero a Irene. V polovině září se vrátila domů, poté co strávila většinu léta na tréninkových kempech na jižní polokouli. Tam s ní byli další snowboardcrossoví olympionici Jan Kubičík a Vendula Hopjáková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evě Samkové pomáhají v aklimatizaci i vědci

Všichni se společně zapojili do programu, který má sportovcům pomoci s aklimatizací v Jižní Koreji. „Tři trotlové měli oranžové brejle a přišli si do banky vyměnit peníze. Paní za přepážkou: Sundejte si ty brýle! My: To nejde, my děláme takový výzkum,” směje se Eva Samková, když popisuje, jak to probíhalo.

„Aby byla aklimatizace správná, musí se v určitý čas omezit přístup modrého spektra světla,” přibližuje šéf českého olympijského týmu pro Pchjongčchang, proč musela Eva Samková se svými kamarády chodit na Novém Zélandu, v Argentině a v Chile se speciálními brýlemi.

Takzvané modré světlo, které vyzařují hlavně počítače, televize a mobilní telefony, totiž ovlivňují biorytmus. Proto se pak člověku hůř spí, když se dlouho do noci kouká na monitor.

„Na nedominantní ruce jsme ještě měli hodinky, který měří pohyb v posteli, kromě toho nás měřil malý čip,” popisuje Samková.

Data z vědeckých pomůcek pak jdou k expertům z Národního ústavu duševního zdraví, kde patří tým vedený paní docentkou Zdeňkou Bendovou ke světové špičce ve výzkumu spánkologie.

„Podle spánku se pak nastavuje celý proces aklimatizace,” ví dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je kolikrát v detailech a i ty by díky českým vědcům mohly v Jižní Koreji pomoci Evě Samkové k úspěchu. Jak zvládla aklimatizaci, bude jasné 16. února v den jejího olympijského závodu.