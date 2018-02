Olympijský rok: Roman Koudelka neskáče jen na lyžích. Rád si zahraje i volejbal nebo počítačovou hru

Skokan na lyžích Roman Koudelka je člověk, který dělá všechno naplno. Neumí polevit. Neexistuje pro něj nějakých 90 procent. Jedině 100, nic jiného ho nebere. To vám potvrdí snad každý, kdo se s ním setkal. Na druhou stranu z toho někdy vznikají dost bizarní situace a chvíle. Třeba u počítačové hry nebo volejbalu. Praha 20:55 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka | Foto: Herbert Slavík

Takhle skokani mlátili do volejbalového balónu, když si před lety zpestřili trénink před mistrovstvím světa. Výskoky trénovali nohy a dokonce je chválila i tehdejší hvězda volejbalistů liberecké Dukly, kapitán Jan Jeslínek. „Docela jim to jde, my to víme, jsou šikovní,“ říká.

A taky to prožívají. A nejvíc? A kdo je nejhlasitější? Roman Koudelka. Vždyť to on skákal jak o život, řval, hecoval spoluhráče. Ostatně, tehdejší reprezentační trenér David Jiroutek o něm prohlásil:

„Koudy se potřebuje vybít, on je takovej přebitej baterkami trošku, takže je dobré, že upustí trochu a bude na prvním tréninku klidnější.“

To zrovna tahali, už na šampionátu a při venkovním pinkání, Koudelku z hromady sněhu. On totiž skutečně jde do všeho po hlavě. S odhodláním, zaujetím a bojovností. I když jde jen o počítačovou hru – závody motorek. Tam taky Koudelka neznal bratra, ani celebritu onoho sportu.

Řekl bych, že na dokreslení toho, jak zarputile se Roman Koudelka pouští úplně do všeho, těch 12 sekund souboje mimochodem prohraného s Jakubem Hlavou stačilo. Zvlášť, když má s někým změřit síly, projevuje se jeho zarputilost i koncentrace.

Má to i hlavně při skocích také jeden komický efekt. Při odrazu Roman Koudelka otevře pusu a vyplázne jazyk tak daleko, jak jen to je možné. „Všichni si ze mě dělají srandu, kdy ho ukousnu,“ říká.

Takže s vyplazeným jazykem, protože ten už není schopný při klíčovém okamžiku skoku uhlídat, uvidíte Romana Koudelku i v dalších závodech na olympiádě v Pchjongčchangu.