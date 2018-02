Olympijský rok: Roman Koudelka zažil 'telecí léta' i vystřízlivění a odmítá hypotéku

Bydlí v domě, přímo na náměstí v Lomnici nad Popelkou. Aby ale nedošlo k nějaké mýlce - skokan na lyžích Roman Koudelka ten činžák nevlastní, s rodinou obývá byt 2+KK ve druhém patře. I když už si myslel, že bude z okna vlastního stavení na kraji městečka. To by si ale musel peníze půjčit, a to se mu velmi nechce. Lomnice nad Popelkou 21:04 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokan na lyžích Roman Koudelka s rodinou | Foto: ČTK, Roman Vondrouš

Pes František si na gauči hraje s pokladničkou malého Karla Koudelky, zatímco ten na něj pobaveně kouká. Máma Andrea oba sleduje jen o nějaké tři metry dál z kuchyňského koutu a táta Roman - skokan na lyžích - by na oba dosáhl. A to sedí u okna, na druhém konci místnosti. Vedle už je jen ložnice rodičů. Poněkud stísněné podmínky, ale rodinný dům je teprve rozestavěný.

„Minulý rok mě to štvalo. Karel byl ještě novorozenec, věcí v bytě bylo strašně moc a už jsem se fakt v tom baráku viděla a říkala jsem si, ať už to tam, sakra, je. Ale pak jsem si řekla, že není kam spěchat, takže jsem se s tím smířila a už to neřeším,“ svěřovala se manželka Romana Koudelky Andrea.

A přiznala i to, že na chotě jednou zatlačila, aby si hypotéku vzali a nemovitost dostavěli. Co jí na to skokan odpověděl?

„Řekl, že až budeme bydlet, tak budeme bydlet. Jestli to bude za rok, za dva, za pět, uvidíme,“ směje se Koudelková.

Teď už se směje Andrea Koudelková tomu, jak neústupně na ni manžel Roman vyrukoval. Jeho verze o tom, co ženě řekl, to jen potvrzuje.

Olympijský rok: V sezóně se mu nedaří, trápí se. Stále mladý Roman Koudelka má už ale za sebou značné úspěchy Číst článek

„Říkal jsem, že to můžeme dostavět, ale bude to na úkor toho, že budu nervózní a nebude se mi dařit na můstku. Řekl bych, že od té doby o tom začala hodně přemýšlet. Na jaře mě napadaly nějaké cesty jako hypotéka a podobně, ale nakonec jsem z toho vycouval. A ona byla právě ta, co mi připomínala, ať si vzpomenu na to, co jsem říkal. A říkala, že ona tu bude žít klidně ještě pět deset let, hlavně když budeme šťastní,“ říká Koudelka.

„ Telecí léta"

Roman Koudelka ví, že by si nějakým dalším tlakem k dobrému výkonu nepomohl. Obecně ale platí, že je teď spíše šetřílek, i když se mu takhle rozhodně nedalo říkat vždycky. Ve svých mladých letech spousta peněz vyletěla za párty, libůstky i zbytečnosti.

„Když si vezmu, jakým jsem žil životem v nějakých osmnácti, tak si říkám, že kdyby takhle žil můj Karel, tak bych ho prostě zabil," směje se Koudelka.

Olympijský rok: Krávy, skoky, strmé sjezdy, kolečkové brusle. Martina Sáblíková překonala řadu překážek Číst článek

„Vydělával jsem si sám peníze, rodiče mě neživili a mohl jsem se kdykoliv odstěhovat. Rodiče mě nechávali, nekafrali do toho a věřili, že se to zlomí. A ono se to zlomilo brzy, protože mi došlo, že tudy cesta nevede, a naštěstí jsem se z toho oklepal. Měl jsem i trochu štěstí," vzpomíná český skokan na lyžích.

I díky tomu má teď Roman Koudelka finanční rezervy v horších časech. Na druhou stranu: kdyby peníze nerozházel jako mladý, třeba by už s Andreou a synem Karlem bydleli jinde. Nelituje tedy zpětně Roman Koudelka svých tzv. telecích let?

„Nemrzí mě to, protož jsem si ty časy strašně užil a věřím, že jsem se v té době trochu vydováděl a myslím si, že kdo si to nezažil v tom věku, toho to čeká později a o to je to horší," říká Roman Koudelka.