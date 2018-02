Olympijský rok: Skokan Koudelka musí myslet na drobnosti. Do výsledku zasahuje vítr i špatná kombinéza

Jsou sporty, ve kterých si vystačíte se sílou. V jiných je potřeba vytrvalost, šikovnost, nebo výbušnost. A pak jsou tu skoky na lyžích. Na první pohled nic složitého. Závodník se spustí ve stopě z můstku, odrazí se a po nějakých 97 metrech přistane. Roman Koudelka by s tímto popisem asi nesouhlasil. Praha 22:52 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokan na lyžích Roman Koudelka | Zdroj: Český olympijský výbor

Skokan sedí na můstku. Kouká asi 300 metrů pod sebe. Tam, kam přistane. Atmosféru se snaží vnímat jen natolik, aby ho nerozhodilla. A pak se spustí z lavičky.

Při pokusu je tím nejdůležitějším už nájezdové postavení. Stačí, aby měl skokan pozadí zvednuté o dva nebo tři centimetry jinak, a všechno je špatně. Odraz pak trefuje v devadesátikilometrové rychlosti. Důležitá a na koordinaci velmi náročná je fáze, kdy roztahuje lyže do V a pokládá se mezi ně. Vše se děje v setinách sekundy.

o samotného letu pak zasahují možné poryvy větru a nutnost přistát do telemarku, aby rozhodčí nestrhli body za styl. Mnoho drobností se může pokazit a k tomu je tu ještě otázka materiálu, která trápí český tým v podstatě neustále.

„Třeba teď jede Polák, který může mít kombinézu, jakou chce. My ne. My musíme mít buď bílou, modrou, anebo stříbrnou barvu a jinou mít nemůžeme,“ vysvětluje Roman Koudelka.

„Bohužel jeden rok je třeba dobrá grafitová, jeden rok černá, ale to nás teď úplně minulo.“ Zdá se to jako maličkost, ale detaily ve vybavení – nebo to, jak se s ním někdo snaží švindlovat – totiž často znamenají potřebné metry.

Kvalifikace na letošní Zimní olympijské hry ale dopadla dobře. Roman skočil na středním můstku 97 a půl metru a dostal se na 24. místo. Jak to bude dál a jestli Romana nakonec nezradí povětrnostní podmínky, zjistíme už v sobotu 10. února.