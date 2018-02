Olympijský rok: V sezóně se mu nedaří, trápí se. Stále mladý Roman Koudelka má už ale za sebou značné úspěchy

Zimní olympijské hry začnou v Pchjongčchangu už v pátek a do finále se tak blíží i projekt Radiožurnálu nazvaný Olympijské rok. Mezi vybranými sportovci, které jsme podrobně sledovali, je i skokan na lyžích Roman Koudelka. Bohužel pro něj v asi nejhorší sezóně kariéry - třeba v neděli i kvůli pádu nepostoupil do závodu v německém Willingenu. Inspiraci a motivaci může hledat i v předchozích úspěších. Praha 21:34 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka | Zdroj: ČTK

Kdyby si Roman Koudelka nenechal narůst plnovous, vypadal by pořád na 18 let. Právě tolik mu bylo, když už skákal ve Světovém poháru i na šampionátu dospělých. Ale v onom roce 2007 si zapsal největší možný úspěch mezi juniory. V italském Tarvisiu se stal mistrem světa na středním můstku. A poprvé si zažil ty klasické chvíle, které se pojí s triumfem.

Olympijský rok: Krávy, skoky, strmé sjezdy, kolečkové brusle. Martina Sáblíková překonala řadu překážek Číst článek

„Určitě je to krásný pocit, ale ještě si to asi nějak neuvědomuju. Beru to spíš jako normální závody, přijde to asi až večer až se budou předávat medaile,“ hlásil tehdy juniorský mistra světa Roman Koudelka.

Dlouho se o něm říkalo, i díky tomuhle vítězství, že mu spíše sedí menší můstky. Že je dynamickým skokanem, co má bombu v noze a těží z výbušnosti. Paradoxně ale prvního výrazného úspěchu mezi dospělými dosáhl Roman Koudelka na mamutím můstku.

Na Světovém poháru v letech na lyžích v Harrachově skončil už před sedmi lety na třetím místě. A hned se po něm chtělo srovnání nesrovnatelného. Na leteckém můstku přistál o více než 100 metrů dále než při juniorském triumfu.

Hlava zůstala na svém místě

„Tenkrát na tom malém můstku to pro mě bylo také obrovské překvapení, ale to, co se stalo dneska, bylo… doufám, že se to ještě někdy zopakuje. Z toho snad v noci neusnu,“ stával se Roman Koudelka také přeborníkem v kroucení hlavou.

Ne, teď ještě nebude řeč o tom, že si Koudelka tu hlavu v Harrachově na jiných závodech pak skoro urazil.

Olympijský rok: 'Přesladká barbína,' myslel si Petr Koukal o budoucí ženě. Názor změnil za pár minut Číst článek

A i když je to v jádru velmi veselý chlapec - pardon, teď už vlastně 28letý chlap - úsměv mu z tváře kvůli výsledkům také dovedl výrazně mizet. Procházel si různými krizemi, ale rostl ve zkušeného závodníka. A v Klingenthalu v úvodním závodu nové sezóny, na podzim 2014 sklidil aplaus.

A bylo to hodně krásné Koudelkovo poprvé. Kromě premiérového vítězství v závodu Světového poháru si oblékl i žluté číslo, které patří celkově vedoucímu muži tohoto seriálu.

„Myslím, že mi sluší fantasticky. Kdybych ho udržel až do konce Světového poháru, vůbec bych se nezlobil,“ řekl Koudelka tehdy.

Něco podobného, jako kdysi Jakubu Jandovi se Romanu Koudelkovi nepovedlo, pozici celkového lídra do konce sezóny neudržel. I tak ale byla jednou z nejúspěšnějších v jeho kariéře. O posledních zimách Romana Koudelky se to říci nedá.