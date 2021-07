‚Když do naší vesnice přišli vojáci, na nic jsem nečekal.‘ V Tokiu znovu startuje i tým uprchlíků

Podruhé v historii novodobých olympijských her závodí na největší sportovní akci i mezinárodní tým uprchlíků, který startuje pod společnou olympijskou vlajkou. V Tokiu je tahle skupina sportovců bezmála třikrát větší, než byla před pěti lety na hrách v brazilském Riu. Tokio 4:55 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taekwondistka Kimia Alízadahová reprezentovala na olympijských hrách v Tokiu tým uprchlíků | Foto: MURAD SEZER | Zdroj: Reuters

Když bylo atletce Rose Lokonyenové osm let, rodina utekla před násilím a občanskou válkou z Jižního Súdánu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Také na olympiádě v Tokiu startuje tým uprchlíků. Více v příspěvku Jakuba Kanty

„Zůstali jsme v Keni. Já studuji a trénuji v centru nedaleko Nairobi, rodina zůstala v uprchlickém táboře. Když ji chci jednou za rok vidět, jedu za ní autobusem dva dny tam a dva dny zase zpátky,“ vysvětluje Lokonyenová.

Její nejsilnější disciplínou je běh na 800 metrů, ale má už za sebou i závody na patnáctistovce nebo pětikilometrové trati. V Tokiu nastoupí pod vlajkou mezinárodního týmu uprchlíků.

Tenhle tým začínal před pěti lety na olympiádě v brazilském Riu a tehdy ho tvořilo deset sportovců ze čtyř zemí. Teď v Tokiu už je to devětadvacet sportovců – kromě atletů třeba judisté, boxeři, taekwondistka nebo cyklistka.

„Náklady na přípravu těch devětadvaceti vybraných sportovců byly asi dva miliony dolarů. Ale jim i některým dalším platíme třeba i školné ve speciálních internátních školách, kde sportují i studují,“ říká Melissa Siegelová z univerzity v nizozemském Maastrichtu.

V týmu uprchlíků najdeme třeba jména ze zemí bývalého Sovětského svazu, ale převažují mladí sportovci z Blízkého východu a z Afriky.

„Když do naší vesnice přišli vojáci, na nic jsem nečekal a utekl do buše. Zabili by mě, tak jako zabili mého dědu krátce poté, co ho naverbovali do armády. Už odmalička běžím. Běh mi zachránil život,“ líčí své pohnutky k útěku James Nyang, čtvrtkař původem rovněž z Jižního Súdánu.

Podle informací organizátorů většina olympioniků z týmu uprchlíků žije a trénuje v Evropě nebo Kanadě. Někteří z nich nevylučují, že v budoucnu budou usilovat o to, aby tam získali občanství. Jiní stále věří, že se do rodné země vrátí natrvalo. Každopádně po prvních dvou dnech soutěží už mezinárodní tým uprchlíků získal tři olympijské medalie.