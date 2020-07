Frankův diplomat, který změnil obraz olympijských her. Před sto lety se narodil Juan Antonio Samaranch

Byl i diplomatem frankistického Španělska, svět si ale Juana Antonia Samaranche pamatuje jinak. Jako reformátora olympijského hnutí, které vedl téměř 21 let a během té doby ho přetvořil do dnešní podoby. Samaranch se narodil přesně před sto lety. Barcelona 18:35 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juan Antonio Samaranch na konferenci před olympiádou v Sydney (archivní foto) | Foto: Peter Mueller | Zdroj: Reuters

„Podle mého názoru je to druhá nejvýznamnější osobnost v čele olympijského hnutí po Pierru de Coubertinovi,“ soudí historik olympismu František Kolář a důvodů předkládá celou řadu.

„Olympijské hnutí přizpůsobil konci 20. století. Samaranch vyřešil dvě otázky, které byly problémem hnutí po celé minulé století, tedy financování a profesionalismus,“ popisuje.

Před nástupem španělského funkcionáře do čela Mezinárodního olympijského výboru v roce 1980 už se málokdo hlásil o pořadatelství olympijských her. Šlo totiž o velké finanční riziko. Hry v Los Angeles v roce 1984 ale ukázaly cestu, a to díky velkým globálním sponzorům a prodeji televizních práv.

„Akce financují televizní společnosti a sponzoři a ti tam chtějí mít nejlepší sportovce světa. Samaranch rozhodl, že olympijské hry budou nejen pro amatéry, ale pro všechny. Také zrušil ten dosavadní pseudoamatérismus, protože většina sportovců ze socialistických států, ale také z Evropy, byli buď vojáci nebo policisté. V Americe to zase byli samí studenti,“ říká historik Kolář.

Juan Antonio Samaranch * 17. července 1920 - † 21. dubna 2010

pocházel z rodiny bohatého barcelonského textilního továrníka

od roku 1954 byl členem španělského olympijského výboru

v 60. letech byl zmocněncem pro sport ve vládě Franciska Franka

vedení MOV převzal v roce 1980 v situaci, kdy především západní státy na protest proti vpádu SSSR do Afghánistánu bojkotovaly OH 1980 v Moskvě

v čele MOV byl do roku 2001, poté čestným prezidentem

„Najednou tu byly hry v Barceloně, kam přijíždí basketbalový tým snů,“ připomíná Kolář turnaj v roce 1992, kam mohli vůbec poprvé dorazit profesionálové z NBA, a americký výběr tehdy obohatily hvězdy jako Michael Jordon či Magic Johnson.

Za Samaranchovy doby také začal větší boj s dopingem, zimní hry se přesunuly do mezidobí mezi ty letní, na významu nabyly paralympiády či vzniklo Olympijské muzeum v Lausanne.

„Vytvořil fond, který nazval Olympijská solidarita. Ten měl podporovat rozvoj sportu na celé planetě a zvlášť v chudých zemích,“ doplňuje Kolář.

Abychom jen nechválili, v závěru Samaranchovy éry v čele Mezinárodního olympijského výboru se provalila korupce uvnitř MOV při volbě Salt Lake City pořadatelem zimních her v roce 2002.