Olympionici na tribunách. Samková bude fandit spolužačce, bobisté chtějí na hokej

Olympijské hry jsou mimo jiné výjimečné i tím, že se v nich střetávají sportovci napříč různými disciplínami. A tak den před slavnostním ceremoniálem už reprezentanti přemýšlejí, kam vyrazí fandit českému týmu. Nejčastější odpovědí je hokej, ale lákavé jsou i další sporty. Pchjongčchang 13:20 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští olympionici na slavnostních přivítání | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Český olympijský výbor

Olympijská vítězka ze Soči, snowboardcrossařka Eva Samková, která zítra ponese při zahájení Her českou vlajku je ráda, že v Jižní Koreji bude závodit také její spolužačka ze základní školy ve Vrchlabí Karolína Erbanová a tak ji kromě jiných sportovišť láká i rychlobruslařský ovál.

Chyba v překladu mění norský jídelníček, Seveřané v Pchjongčchangu dostali 15 tisíc vajec Číst článek

„Určitě půjdeme na hokej, to je jasné. Pak na Káju Erbanovou, protože to je moje spolužačka. Biatlon jsme minule vůbec neviděli, tak bychom to mohli zvládnout. Uvidíme, jaký bude program a jak to budeme zvládat my sami,“ plánuje Eva Samková.

Naopak biatlonisté mají závody téměř po celou dobu olympijských her a tak se mimo svůj areál moc nedostanou. Co nejvíc sportů pak chtějí objet bobisté. V hledišti by chtěli být při hokejovém zápase Jižní Korea – Česko.

„Úplně nejradši bychom chtěli na první zápas, protože jsme slyšeli, že to Korejci budou brát hodně vážně, je to jejich Nový rok a asi to bude dobrý zápas,“ těší se Jaroslav Kopřiva.

„Chtěli jsme i na skoky na lyžích a když to budeme stíhat, tak bych se šel podívat na Martinu Sáblíkovou,“ doplňuje svého kamaráda z posádky pilot českého dvojbobu i čtyřbobu Dominik Dvořák.

Na druhou stranu závody v ledovém korytě jsou jedním z cílů pro už trojnásobného olympionika - běžce na lyžích Martina Jakše, kterého přitahuje rychlost a tak by rád viděl i sjezd.

Naopak premiéra na Hrách čeká sáňkařku ze Smržovky Terezu Noskovou. „Chtěla bych se podívat na hokej a zafandit našim, ale nevím, jak na tom budeme časově, odlétáme už sedmnáctého.“

A kromě obligátního hokeje napadá dvacetiletou dívku při pohledu na nedaleké můstky - i závod skokanů na lyžích a také snowboardové disciplíny, které jsou naopak až v odlehlém Bokwangu. A to i kvůli českým medailovým nadějím.

„Snowboard se mi líbí a chtěla bych se podívat. Skákání a ježdění na snowboardu jsem vlastně nikdy neviděla,“ těší se na svou nejen závodní premiéru na olympijských hrách sáňkařka Tereza Nosková.