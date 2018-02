Hromadný závod biatlonistek vyhrála suverénní Slovenka Kuzminová, Vítková skončila čtrnáctá

Kuzminová se v Pchjongčchangu po dvou stříbrech ze stíhacího a vytrvalostního závodu dočkala i zlaté medaile a celkové má už třetí olympijské zlato - v Soči a ve Vancouveru vyhrála sprint. Slovenská biatlonistka se dostala do čela závodu hned v úvodu a až do konce před sebe už nikoho nepustila. Na poslední položce sice strávila přes čtyřicet vteřin a jednou minula, v té době už ale měla tak velký náskok, že ji to nijak zvlášť trápit nemuselo.

Druhá skončila obhájkyně vítězství ze Soči Darja Domračevová z Běloruska a třetí místo stejně jako před čtyřmi lety obsadila Norka Tiril Eckhoffová. Největší favoritka Němka Laura Dahlmeierová se trápila, skončila až šestnáctá a na rekordní čtvrtou medaili na jedněch olympijských hrách nedosáhla.

Bronzová medailistka z úvodního sprintu Veronika Vítková ještě po třech ze čtyř střeleckých položek figurovala na průběžné třetí příčce, ale na trati se tentokrát běžecky trápila a po chybě na poslední „stojce" se propadla.

Druhá z českých biatlonistek v závodě s hromadným startem Markéta Davidová musela na tři trestná kola a po solidním běžeckém výkonu dojela na 18. příčce. Největší favoritka Němka Laura Dahlmeierová se trápila, skončila až šestnáctá a na rekordní čtvrtou medaili na jedněch olympijských hrách nedosáhla.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Biatlon:

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Kuzminová (SR) 35:23,0 min. (1 trest. okruh), 2. Domračevová (Běl.) -18,8 (1), 3. Eckhoffová (Nor.) -27,7 (2), 4. Vittozziová (It.) -45,6 (2), 5. Öbergová (Švéd.) -46,5 (1), 6. Wiererová (It.) -47,3 (1), 7. Skardinová (Běl.) -47,9 (0), 8. Olsbuová (Nor.) -51,6 (1), 9. Dorinová Habertová (Fr.) -57,9 (2), 10. Mäkäräinenová (Fin.) -1:00,9 (2), ...14. Vítková -1:34,8 (1), 18. Davidová (obě ČR) -2:00,8 (3).