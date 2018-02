Omylpiáda: sledujte s námi, kdo končí poslední

Olympijské hry v Pchjongčchangu začaly a sportovní fanoušci napjatě sledují stupně vítězů. Pointa olympijských her ale měla být jiná. Abychom připomněli původní cíl, na tomto místě můžete celé hry sledovat umístění sportovců a národních týmů na stupních poražených a jejich příběhy.

„Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře,“ řekl prý zakladatel moderních olympijských her Pierre de Coubertin. Pravděpodobně znáte svižnější verzi „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Většina sportovců, fanoušků a koneckonců i politiků to vidí jinak. Počet zlatých medailí pro řadu z nich ukazuje na prestiž země. V době, kdy dopingové skandály začínají lehounce připomínat éru východoněmeckých sprinterek s hlubokým hlasem, je vhodné připomenout ty, kteří se na olympiádu vydali dobře bojovat.

Po dobu her proto budeme sledovat, kteří tři sportovci skončí na posledních místech. Těm přidělíme zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Na tomto místě pak najdete pravidelně aktualizované pořadí národů, které do Pchjongčchangu dodaly nejvíce neúspěšných sportovců.

Pokud závodu předchází kvalifikace, budeme sledovat poslední místa v ní. Jakmile někdo vypadne, budeme u toho!

Proč to děláme? Ne proto, abychom se sportovcům posmívali. Za těmito jmény jsou leckdy pozoruhodné a silné příběhy. Často jsou to sportovci ze zemí, které jejich vysněné disciplíně vůbec nepřejí, ale oni se stejně rozhodli, že se na prestižní závody probijí – tak jako to dříve dokázaly slavné jamajské boby nebo britský skokan Orel Eddie. Jindy o jejich umístění rozhodla obrovská smůla v závodě. A často jsou to mladí závodníci, kteří sice letos zklamali, ale na příštích hrách již můžou závodit o medaile. Pokud byste se třeba podívali na dno výsledků skoků na lyžích v japonském Naganu, u dna by se tam na zoufalém 52. místě krčil polský reprezentant Adam Małysz. Na následujících olympiádách ovšem získal čtyři medaile a řadí se mezi nejúspěšnější skokany historie.

A právě skokani jsou první, kteří se zapsali do naší letošní omylpijské tabulky. Na posledním místě skončil turecký mladík Fatih Arda İpcioğlu. Turecko rozhodně nepatří mezi skokanské země a dlouho zde nebylo kde pořádně trénovat. Situace se zlepšila díky pořadatelství zimní univerziády v roce 2011, jenže tři roky poté skokanský areál zničil sesuv půdy, který zachytily i videokamery. Před rokem ovšem v Erzurumu otevřeli nový skokanský můstek a İpcioğlu dosáhl jako první Turek v historii na bodované umístění v druhé skokanské lize, Kontinentálním poháru.

Českým skokanům se letos vůbec nedaří a k omylpijské „medaili“ tak měli blízko, unikla jim jen o vlásek. Skončili čtvrtí a pátí odzadu. Čestmír Kožíšek prohrál svůj souboj s Estoncem Aigrem o pouhých 0,6 bodu, tedy v přepočtu o 30 centimetrů.

Najetím myší na jednotlivé země se dozvíte, kolik mají omylpijských medailí. Kliknutím na konkrétní medaili se dozvíte na stránkách MOV, kdo ji získal.