Když se to bude odrážet jako loni, budu rád, věří karlovarský Beránek. Hlavně, ať se daří týmu, dodává
Zhruba sedm hokejistů z domácí extraligy by se podle trenéra reprezentace Radima Rulíka mohlo dostat do nominace pro Olympijské hry. Právě to mohou mít v hlavách hráči na začátku sezony a to i včetně mistra světa z Prahy a protagonisty projektu Radiožurnálu Olympijský rok Ondřeje Beránka.
„Soustředím se každý zápas a uvidíme, jaká bude forma, třeba se na žádný turnaj nedostaneme. Chci udělat pro sebe, že jsem na ledě nechal všechno a ty lidi to pak vidí. Prostě musíš makat a vyplyne to, jak má,“ říká Ondřej Beránek po prvních zápasech extraligové sezony.
Poslechněte si další díl ze seriálu Olympijský rok mapující přípravu českých sportovců
Když před jejím startem měl reprezentační kouč Radim Rulík ve vysílání Radiožurnálu Sport prozradit svůj tip na tři největší hvězdy aktuálního ročníku, Beránka neopomněl.
„Roman Červenka, Pardubice, jednoznačně. Ondra Kaše z Litvínova a ten třetí Ondra Beránek z Varů,“ měl jasno Radim Rulík, který bezesporu vzal v potaz nejen Beránkovi zkušenosti z národního týmu, ale taky fakt, že útočník Karlových Varů byl nejlepší střelcem minulé sezóny. Jde o to, jak se touhle pozicí sám vyrovná.
„Ty góly jsou ode mě očekávané, každý na to bude zvědavý a jeden, dva zápasy nedáš a už na tebe budou pořvávat. Český fanoušek takový je, jsme takoví všichni a já to beru a budu chtít vyhrávat zápasy, aby se nám dařilo. Když se bude dařit mě, tak sebevědomí půjde nahoru. Základ je, aby se dařilo týmu,“ myslí si Beránek.
Slova Radima Rulíka Ondřeje Beránka potěšili a to ještě neslyšel karlovarské fanoušky. „Ten tady bude jednou legenda, hotovo. Je pracovitej, on stoupal a dřel a dřel, tady jinej větší dříč nebyl. Všechno se mu zúročilo,“ vyprávěl jeden z fanoušků.
Gólem se Beránek uvedl hned v prvním kole, i když k vítězství nad Vítkovicemi nakonec nevedl.
„Do sezony jsem šel s čistou hlavou a budu chtít hrát svoji hru, a když se to bude odrážet jako loni, tak za to budu rád,“ věří na začátku extraligové, ale i olympijské sezony Ondřej Beránek.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|HC KOMETA BRNO
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2.
|BANES Motor České Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3.
|HC Energie Karlovy Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4.
|HC Oceláři Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5.
|HC Sparta Praha
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6.
|HC ŠKODA PLZEŇ
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7.
|HC DYNAMO PARDUBICE
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8.
|HC VÍTKOVICE RIDERA
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9.
|Bílí Tygři Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10.
|BK Mladá Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11.
|HC Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12.
|Rytíři Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13.
|HC Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14.
|Mountfield HK, a.s.
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2