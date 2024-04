Organizátoři olympijských her se připravují i na dronové útoky. Systémy ještě testují, říká Kejval

Jsou pořadatelé mezinárodních sportovních událostí schopni v dnešních podmínkách zajistit bezpečnost sportovců a diváků? Dokáží si v tomto směru poradit organizátoři letních olympijských her v Paříži? „Jsou připraveni na různou pouliční kriminalitu, ale i na sofistikované dronové útoky. Testují se nové systémy,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Paříž 0:10 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry v Paříži může zhatit politika | Zdroj: Reuters

Ve Francii už několik týdnů platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jak se to může odrazit v organizaci letních olympijských her?

Bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je taková, jaká je. Konfliktem v Izraeli se ještě zhoršila, ale myslíme si, že organizátoři dělají maximum a pevně jim důvěřuji.

Jak se tedy snaží organizátoři letních olympijských her zajistit bezpečnost?

Předevčírem se z bezpečnostního semináře vrátil Martin Doktor. Všem zástupcům národních olympijských výborů vysvětlili, jakým způsobem bezpečnost zajišťují: v ulicích bude 35 tisíc policistů, další 20 tisíc vojáků bude potom povoláno v průběhu her. A pak je řada věcí, které se ani nezveřejňují.

Samozřejmě jsou připraveni na různou pouliční kriminalitu, ale i na sofistikované dronové útoky. Testují se nové systémy, takže uvidíme, co je důležité.

Když jsem se bavil s předsedou organizačního výboru, tak jsem se ho ptal, jaké garance je schopen a on říkal: „Kdyby se to konalo u vás v Praze, tak jsem přesvědčen, že by byl nějaký malér, ale my tady s terorismem bojujeme každý den, známe to a věř nám, že to máme pod kontrolou“. Takže já jim věřím.

To je jistě pravda, že zkušenost asi mají daleko větší, ale jakou hrozbou můžou být ony drony? Jak uniklo do tisku, zatím dva testy obranných mechanismů skončily doslova fiaskem.

To, že se něco nepovedlo, pro mě neznamená žádnou katastrofu. Situace podle odborníků není tak jednoduchá. Když lokalizujete dron, který nese výbušninu, tak ho dost dobře nemůžete sestřelit, protože by při pádu nadělal velkou paseku. Drony se proto chytají do sítí.

Je to sofistikovaný systém, ale mají na testování ještě necelé tři měsíce, aby ho dotáhli. Organizátoři a lidé, kteří jsou za to zodpovědní nám říkali, ať nemáme žádné strachy, že to zvládnou.

Část úvodního ceremoniálu se má odehrávat přímo na Seině. Každá země by měla mít podle představy organizátorů vlastní loď. Pokud by to ale policie vyhodnotila jako krizovou situaci, jak by vypadal plán B?

Organizátoři nás neustále seznamují s jedinou variantou. Vzniklo to, když francouzský prezident Macron říkal, že je potřeba si dát velký pozor na ruskou dezinformační propagandu, která se snaží Francouze přesvědčit, že nemají na to hry bezpečně organizovat. Mají být prý proti tomu.

Prezident před těmito náladami varoval, říkal, že Francouzi jsou připravení a že i když Rusové na Olympiádě nebudou, tak je neruší.

Původně uvedl, že žádný plán B není. Pak byl kritizován médii, a potom dodal, že určitě existuje plán B, C i D. My ale o nich nevíme a připravujeme se na tento.

Takže když se zeptám, jestli může v nouzi dojít ke zkrácení plánované plavby po Seině, tak o tom asi víte to samé, co já?

Ano, jsme na tom stejně.

