Pančochové zrušili kvalifikaci. 'Když děláš triky, je to trochu nebezpečné,' říká o silném větru

„Ono to není příjemné, když nevíš, jestli poletíš až dolů na dvacetimetrovém skoku, nebo si dáš hranu. Když děláš triky, tak je to trochu nebezpečné. Je lepší, když je to trochu konzistentní,“ mluví Šárka Pančochová o větru, který se v areálu v Bokwangu celý den nepříjemně točil.

Muži svou soutěž ještě zvládli, ale ženám poté jury dvakrát start kvalifikace odložila, aby jí nakonec zrušila úplně. A při pohledu na plápolající vlajky a vířící se sníh při teplotě kolem minus deseti stupňů, to bylo rozhodnutí pochopitelné

„Nevěděla jsem, jestli mi foukne během skoku nebo tak, takže to člověk musel pořád nějakým způsobem sledovat. Bylo to náročné a intenzivní.“

„Určitě je důležité, když se organizátoři v první řadě starají o to, aby to závodníci přežili. Podmínky byly nestabilní, občas to foukalo úplně jinak než předtím a podobně. Od jury to bylo dobré rozhodnutí,“ doplnil svou svěřenkyni Šárku Pančochovou trenér Martin Černík.

Místo dvanácti dívek tak bude v pondělním finále závodit 27 snowboardistek. A nebudou mít tři jízdy, ale jen dvě - tedy pokud počasí dovolí. A ve vyrovnané konkurenci a nestabilních podmínkách bude souboj o medaile hodně nevyzpytatelný

„Všechno je možný. Pořád ještě může hodně foukat, někdo může spadnout. Když to půjde, tak to půjde. Já preferuju, abych tu jízdu mohla odjet, pak se uvidí,“ mluví trochu neurčitě o svých ambicích Šárka Pančochová, která by ráda vylepšila páté místo ze Soči.

Finálový závod ve slopestylu začne v pondělí ve 2 hodiny v noci českého času.