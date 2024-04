Svoji přípravu směřuji na ty nejvyšší mety, říká před paralympiádou v Paříži lukostřelec Drahonínský

Česká výprava má v tuto chvíli garantovaných dvacet sportovců na paralympiádu v Paříži. Nicméně to nemusí být konečné číslo. Zbyněk Sýkora, kterého čeká ve funkci předsedy druhá paralympiáda, by si přál překonat počet účastníků z minulých her v Tokiu. O potenciálních medailových úspěších mluvil s respektem. Praha 13:24 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Drahonínský | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Chtěli bychom to finální číslo mít vyšší, než je 25. V Tokiu na poslední letní paralympiádě nás bylo 28. Kdyby se nám podařilo toto číslo překročit, tak bych to považoval za svůj osobní úspěch. Získat medaili na paralympiádě je pořád těžší a těžší. Plavání, atletika a lukostřelba, to jsou sporty, kde pokukujeme po těch příčkách,“ přiblížil cíle paralympijského výboru jeho předseda Zbyněk Sýkora.

Podle něj se ceremoniály a zázemí paralympijských her nebudou příliš lišit od těch olympijských. „Vesnice je naprosto stejná, jako mají olympionici. Zahajovací ceremoniál ale budeme mít jiný. Oni to mají na řece Seině, my to budeme mít jako kulturně-večerně společenskou show přímo na Champs-Élysées.“

Jedním z nejzkušenějších parasportovců bude určitě David Drahonínský, který se chystá už na pátou paralympiádu, ze čtyřech předchozích se vždy vrátil s medailí. Z Paříže by také rád přivezl cenný kov, pomoct by mu v tom mohly i obarvené vlasy v českých barvách.

„Těžko vám tady budu říkat, že se tam jedu zúčastnit a podívat se na zahajovací ceremoniál. Svoji přípravu směřuji na ty nejvyšší mety, a jelikož jsem na poslední paralympiádě získal dvě medaile, a jedna byla dokonce zlatá, tak rozhodně bych se chtěl vrátit z Paříže s tím nejcennějším kovem,“ netají se ambicemi dvojnásobný paralympijský zlatý medailista.

Paralympijské hry v Paříži odstartují 28. srpna a potrvají do 8. září. Zahajovací ceremoniál proběhne úvodní den her na Champs-Élysées. Závěrečný ceremoniál se uskuteční na stadionu Stade de France.