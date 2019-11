Pojedou hendikepovaní sportovci do Tokia? Českému paralympijskému výboru hrozí opět suspendace

Český paralympijský výbor by se znovu mohl dostat do situace jako před osmi lety, kdy ho Mezinárodní paralympijský výbor suspendoval. V krajním případě by tak mohla být v ohrožení i účast hendikepovaných sportovců z Česka na paralympijských hrách v Tokiu v příštím roce.

