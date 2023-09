Jsem v šoku. Nedokážu si představit, že ruští sportovci budou startovat na paralympiádě, říká Ježek

Ruští a běloruští paralympionici budou startovat na hrách v Paříži v roce 2024. Rozhodl o tom na zasedání v Manámě Mezinárodní paralympijský výbor. Sportovcům z Ruska a Běloruska bude umožněn start pod neutrální vlajkou. Je pravděpodobné, že podobný verdikt vynese po blížícím se jednání v Bombaji i Mezinárodní olympijský výbor. Praha 8:34 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestinásobný paralympijský šampion Jiří Ježek rozhodnutí Mezinárodního výboru o startu Rusů neakceptuje | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Na paralympijské hry do Paříže můžou jen jako individuální sportovci a pod neutrální vlajkou. Tedy bez hymny a dalších záležitostí. O většině sportů budou rozhodovat jednotlivé svazy. Zatím mají jistotu, že se budou účastnit pouze v šesti sportech, které přímo spravuje Mezinárodní paralympijský výbor,“ říká bývalý sportovec a paralympijský medailista v plavání Jan Povýšil.

Nejprve země hlasovaly o kompletním zákazu startu ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách. Hlasování dopadlo v poměru 74 ku 65 ve prospěch startu Rusů a 74 ku 56 ve prospěch startu Bělorusů pod neutrální vlajkou. Český paralympijský svaz a drtivá většina Evropy hlasovala proti startu Rusů a Bělorusů na vrcholné akci.

Odmítavý postoj vyjádřil i cyklista Jiří Ježek: „Vůbec nejsem nadšený. Přiznám se, že jsem trochu v šoku. Dlouhodobě jsou ruští sportovci vyřazeni ze struktur sportování v paralympijském systému. Nejenom z důvodu aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině, ale hlavně z porušení dopingových pravidel. Když se tohle sečte dohromady, tak si nedovedu představit, že by měli někde sportovat. Jsem zklamaný.“

Podobný postoj jako paralympijský medailista budou zřejmě mít i další čeští paralympionici, kteří mají zajištěné místo v Paříži. A někteří z nich dokonce budou o svém startu silně uvažovat či ho dokonce bojkotovat.

„David Drahonínský to vzal vtipně, protože řekl, že bude mít tu výhodu porazit Rusy na mezinárodní scéně a vysmát se Vladimirovi Putinovi. Patrik Jahoda rezolutně řekl, že pokud budou Rusové vpuštěni na paralympijské hry, tak se účastnit nebude,“ říká Jan Povýšil.

Pokud se k bojkotu přidají i velká jména, mohlo by to s rozhodnutím výboru zamávat. „Když Armando Duplantis řekne, že nepojede na olympijské hry v případě účasti Rusů, tak to bude mít velkou váhu,“ myslí si Povýšil.

Zanedlouho totiž podobné hlasování čeká v indické Bombaji i Mezinárodní olympijský výbor. „Myslím si, že tam dojde k něčemu podobnému. Už z předchozího jednání Thomase Bacha a dalších zástupců Mezinárodního olympijského výboru můžeme očekávat velmi podobné rozhodnutí,“ uzavírá bývalý paralympijský plavec Jan Povýšil.