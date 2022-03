Český paralympijský výbor nesouhlasí s účastí Rusů na Hrách, sportovcům radí proti nim nenastupovat

Ruští a běloruští paralympionici můžou startovat na zimních hrách v Pekingu. Oznámil to Mezinárodní paralympijský výbor s tím, že sportovci z těchto zemí nastoupí jako neutrální bez státních symbolů. S tímto rozhodnutím ale nesouhlasí vedení českého týmu Peking 19:05 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český lyžař Pavel Bambousek na paralympijských hrách v Pchjongčchangu | Foto: Paul Hanna | Zdroj: Reuters

„Je to takové polovičaté řešení,“ komentoval pro Radiožurnál šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora rozhodnutí mezinárodního výboru ponechat ruské a běloruské sportovce na Hrách v Pekingu.

Ti v Číně nastoupí bez státních symbolů a nedostanou se ani do medailového pořadí národů. O tom, jestli ruský a běloruský paralympijský výbor zůstane součástí mezinárodního společenství, se bude teprve jednat.

„Problematika je to široká, to se podle mě bude řešit ještě několik měsíců. Naše stanovisko je jasné: podle rozhodnutí našeho vedení jsme se rozhodli proti tomu postavit,“ řekl Sýkora, který byl zvolen předsedou výboru teprve v prosinci.

Na otázku, co tedy vedení českého týmu sportovcům doporučuje, odpověděl jednoduše: „Proti sportovcům z Ruska nenastupovat.“

Podle Sýkory se rozhodnutí nehrát proti Rusům týká hlavně českých para hokejistů, kteří by na ně v turnaji mohli narazit. Individuální vystoupení například lyžařů nevnímá jako přímou konfrontaci.

Předseda Českého paralympijského výboru, který o celé kauze jednal i se šéfem Národní sportovní agentury Filipem Neusserem, zároveň věří, že postoj české výpravy podpoří taky další asociace. Tím by se mohl zvýšit tlak na zpřísnění rozhodnutí o účasti ruských i běloruských hendikepovaných sportovců.

„Snažili jsme se na to pohlížet ze sportovního i lidského hlediska a dohodli jsme se, že budeme přihlížet na to lidské. To, co se tam děje, není správně,“ sdělil ve vysílání Radiožurnálu Sýkora.

13. zimní paralympijské hry začnou v Pekingu v pátek a potrvají až do neděle 13. března.