Para hokejisté se chtějí v Pekingu dostat do semifinále, v české nominaci jsou i čtyři lyžaři

Závěrečný ceremoniál v Pekingu sice oznámil konec letošních zimní olympiády, jak je ale tradicí, v dějišti her se nedosportovalo. Na začátku března totiž začínají paralympijské hry, které i tentokrát budou s českou účastí. V Pekingu budou bojovat o medaile para hokejisté a čtyři alpští lyžaři. Peking 17:48 23. února 2022

Para hokejista Karel Wágner během zápasu s Norskem na olympijských hrách v Pchjongčchangu | Foto: Adam Davy | Zdroj: Reuters

Na programu turnaje pro hendikepované sportovce bude 78 medailových disciplín v sedmi sportech - alpském lyžování, biatlonu, běžeckém lyžování, para hokeji, snowboardu a curlingu na vozíku.

Kvůli covidovým protokolům odlétají čeští para hokejisté do dějiště her již ve čtvrtek 24. února. Tuzemský para hokej patří do širší světové špičky a během čtyřletého cyklu mezi paralympiádami prošel profesionalizací a generační obměnou. Pro sedm hráčů ze sedmnáctičlenné výpravy budou letošní hry premiérové.

„Chceme se rozhodně dostat do semifinále,“ řekl pro web Českého paralympijského výboru jeden z debutantů pod pěti kruhy Václav Hečko. „Klobouček před těmi, kteří už letí na svou několikátou paralympiádu, ale čtyři roky jsou dlouhá doba. Člověk nikdy neví, třeba je to moje první a zároveň poslední. Hodně se těším a budu se snažit jít do toho naplno,“ doplnil.

Tým, který skončil na posledním světovém šampionátu v Ostravě na pátém místě, se bude muset obejít bez neočkovaného trenéra Jiřího Břízy. Turnaj je rozdělen na dvě skupiny po čtyřech družstvech, Češi se v té své utkají s Itálií, Slovenskem a domácí Čínou.

Těžká příprava Hetmera

V Pekingu se představí i kvarteto lyžařů - Tomáš Vaverka, Pavel Bambousek, Petr Drahoš a Patrik Hetmer. Právě zkušenému Hetmerovi přípravu zkomplikovala loňská operace kolena a následná rehabilitace, kvůli které si se svým trasérem Miroslavem Máčalou příliš vysoké cíle nedává.

„Kvůli zranění jsme toho moc neodzávodili ani neodtrénovali na sněhu,“ říká zrakově hendikepovaný lyžař, který se na sjezdovku dostal až v lednu. „Každé umístění do desítky by bylo super. Konkurence je oproti nám bohužel někde jinde. Je to jako bychom porovnávali amatérskou Dolní Lhotu s profesionály z 1.FC Slovácko, kterému fandím,“ sdělil v rozhovoru pro Český svaz zrakově postižených sportovců.

Hetmer, který si kvůli reprezentaci České republiky musí vzít v práci neplacené volno, svou účast na paralympijských hrách zvažoval. „V práci musím žádat o každý tréninkový den, je to složité. Paralympiáda je ale jednou za čtyři roky, pro každého sportovce je to vrchol,“ říká učitel tělocviku a vlastivědy.

Drahoš a Bambousek budou na svazích v Číně závodit na monoski. Vaverka, který dojel před osmi lety v Soči pátý ve snowboardcrossu, si podruhé vyzkouší lyžařskou kategorii stojících.

Paralympijské hry v Pekingu začínají 4. března a končí 13. března. Podobně jako během olympijských her budou sportoviště rozprostřena do tří zón - Pekingu, Yanqingu a Zhangjiakou.