Po výbuchu bomby na misi v Afghánistánu přišel kompletně o zrak. Už rok poté získal na paralympiádě zlatou medaili v plavání, a pak ještě čtyři další. V sobotu Američan Brad Snyder v Tokiu ovládl novou disciplínu: s přehledem získal zlato v triatlonu, tedy disciplíně, která kombinuje běh, plavání a jízdu na kole. Tokio 18:38 28. srpna 2021

Snyder působí při rozhovoru pár minut po dokončení závodu v Tokijském námořnickém parku Odaiba schváceně a šťastně.

„Je to neuvěřitelné! Pro většinu sportovců tady to byla dlouhá cesta plná výzev. Já jsem přitom ještě v březnu neměl jisté, jestli se vůbec dostanu do týmu a pojedu do Tokia. Takže být tady a vyhrát je opravdu neskutečné,“ popadá Snyder pomalu dech. „Navíc moje žena říkala, ať se nevracím, pokud nepřivezu medaili, takže jsem fakt rád, že v úterý můžu domů,“ dodává se smíchem.

Při výbuchu v Afghánistánu ztratil zrak. Teď americký veterán na paralympiádě získal šesté zlato

Při závodu musel uplavat 750 metrů, na kole ujet 29 kilometrů a potom uběhnout dalších pět. Právě běh pro něj znamenal největší výzvu.

„Věděl jsem, že abych měl šanci vyhrát, musím začít běh už s velkým náskokem. Takže jsme se extrémně snažili na kole. A i když jsem získal ten náskok, tak jsem se v běhu držel docela dobře. Makal jsem, jak nejvíc to šlo. Greg mě povzbuzoval, pomáhal. Byl skvělý pocit sem po každém kolečku přiběhnout a vidět, že máme stále náskok,“ popisuje Snyder.

Greg Billington, sám olympijský triatlonista, dělá nevidomému Snyderovi při závodu průvodce. Jeho úkolem je držet závodníka na trase ve správném směru. Celý závod tedy absolvuje s ním. „Měli jsme jasný plán: začít rychle, ještě rychleji plavat, extrémně rychle pokračovat na kole, a ještě rychleji doběhnout do cíle!“ vtipkuje Billington.

Snyder už má doma z paralympiád pět zlatých medailí a jednu stříbrnou – ovšem ne z triatlonu ale z plavání. Proč se rozhodl změnit disciplínu?

„V plavání jsem dosáhl všeho, čeho jsem chtěl. Byl to úžasný pocit. Přemýšlel jsem, co chci dál mimo bazén. Určitě jsem chtěl dál dělat sport. Chtěl jsem novou výzvu. Triatlon byl velmi těžký. Když jsem začal, nebyl jsem moc dobrý. Nešlo mi to v roce 2018 ani v roce 2019. Ale nechtěl jsem to vzdát. A vyplatilo se.“

Veterán z Afghánistánu

Snyder v minulosti působil v americkém námořnictvu – konkrétně na misích v Iráku a Afghánistánu – jako odborník na zneškodňování výbušnin. Jeho mise skončila roku 2011.

„Já jsem nebyl vždy nevidomý. Sedm let jsem sloužil u amerického námořnictva. Při jednom incidentu v Afghánistánu jsem stoupnul na bombu. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem přežil. Ale přišel jsem o zrak.“

Lékaři později museli Snyderovi oči úplně odstranit, místo nich má dnes umělé náhrady.

Sport byl pro něho způsob, jak se po ztrátě zraku psychicky vzpamatovat a najít nový smysl.

Otázce na aktuální dění v Afghánistánu se Snyder nebrání. „Je to tragédie, je to opravdu velmi smutné. Země řízená Tálibánem určitě není v dobrých rukou. Opravdu doufám, že svoboda a demokracie jednoho dne v Afghánistánu převládne. A Spojené státy tu pro Afghánce budou. Ale myslím, že pro tuto chvíli bylo správné rozhodnutí se odtud stáhnout,“ věří Snyder.

Triatlon Američani ovládli i v ženské kategorii – zlato obhájila Allysa Seely. Češi v této disciplíně zastoupení zatím nemají.