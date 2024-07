Paralympijské kolekce nesedí některým sportovcům. ‚Bohužel standardní záležitost,‘ lituje plavec Povýšil

Udělali tvůrci paralympijské kolekce něco pro to, aby oblečení všem sportovcům padlo? Kde se podle vás stala chyba?

Je to spíš otázka na vedení paralympijských výborů, ne na mě. Mám informace od sportovců, že to bylo klasicky to, co se v podstatě dělo pokaždé. Objednávají se konfekční velikosti a spoléhá se na to, že si to každý potom upraví podle sebe.

Vím, že jenom dvakrát se nám kdysi stalo – myslím, že v Sydney (v roce 2000) a v Aténách (v roce 2004) – že jsme měli upravené nástupové kolekce přímo na nás, na míru. Jinak je to bohužel standardní záležitost. Za pět paralympiád jsem to zažil opravdu jednou nebo dvakrát. Zbytek prostě má smůlu a musí si to přešít.

Doufal jsem, že letos to bude trošku jinak tím, že Zdeněk Sýkora je poslední dva roky novým šéfem Českého paralympijského výboru. Nicméně evidentně se to nepodařilo ani teď, ale vážně to záleží na tom, jestli si to vyjednali, nebo nevyjednali s Alpine Pro a s Janem Černým (návrhářem olympijské kolekce – pozn. red.).

Arnošt Petráček Arnošt Petráček je český paralympijský plavec. Na letních hrách v Riu de Janeiru v roce 2016 vybojoval zlato v disciplíně 50 metrů stylem znak. Na tokijských hrách v roce 2021 ho doplnil stříbrnou medailí.

Ano, ve svém příspěvku na sociální síti X upozorňujete, že tento problém byl i na jiných hrách v minulosti.

Dělo se to vždycky. Spíš mě to trošku překvapilo právě s tím letošním přístupem, kdy se všechno prezentuje, jak je to hrozně krásné, úžasné, skvělé, jak se změnil marketing a všechno okolo. A najednou prostě Arnošt (Petráček) dostane sako, které je na dva lidi.

Pokoušeli jste se v minulosti tento problém nějak řešit?

Zkoušeli jsme kde co, ale nikdy to pořádně nezafungovalo. Vždycky budou říkat, a asi mají trošku pravdu, že to je nákladné. Ano, je to nákladnější, nicméně vždycky máte šanci si o ty peníze od státu říct.

Bude asi 100 kolekcí, protože je to přibližně osmdesátičlenná výprava. Koupí se 100 kolekcí a z toho jich 30 necháte upravit. Teď si tu částku trochu vycucám z prstu, ale 150 až 200 tisíc navíc? To se asi dá vždycky najít.

U Petráčků doma jsou zvyklí, že se celá kolekce musí přešít.

Už to znají od Pekingu přes Londýn, Rio, Tokio a teď i Paříž.



Ano u Paralympioniků je lehce komplikovaný, aby všechno sedělo jak má.

Nicméně u třiceti sportovců by to neměl být takový problém zařídit.



Vzpomínám si… https://t.co/rEff1rHBo6 pic.twitter.com/PTTWOxlk6C — Jan Povysil (@JanPovysil) July 29, 2024

S tím, jakým způsobem se toto vedení chlubí, jak mají spoustu sponzorů a jak tam jsou peníze, tak si myslím, že tohle se dalo klidně zvládnout. Bylo by to asi malinko organizačně náročnější, nicméně máte o měsíc času víc, než mají olympionici, a ti to v pohodě všechno zvládli, i když to mají trošku jednodušší.

Podpora paralympioniků

Dostává se sportovcům od paralympijského výboru stejné podpory, jakou mají sportovci na olympiádě?

Je to otázka, kterou řešíme posledních dvacet let. Profesionalizace sportovců je na strašně nízké úrovni. Někteří mají podporu, někteří jsou třeba členy Toyota týmu. Nevím, jak ten výběr probíhá, ale vím, že pár lidí má třeba auto Toyota k dispozici i na osobní ježdění.

Je tam asi už i nějaká finanční podpora, nicméně pořád si myslím, že jsme na nějakých deseti procentech toho, kde jsou třeba olympionici. Nemůžeme to srovnávat, zrovna třeba v případě Arnošta (Petráčka) je to trošku komplikovanější. On má ještě nějakou svoji podporu a tak dále.

Ale že by podpora paralympioniků byla na stejné úrovni, jako mají vrcholní olympionici, tak to není. Jediné co, tak tehdejší ministr (školství Robert) Plaga v roce 2018 zařídil, že budou stejné odměny za olympijské a paralympijské medaile. Odměny jsou úplně stejné, ale zbytek okolo je pořád ještě v podstatě na úrovni amatérismu.