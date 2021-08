Trénoval jsem ještě do dnešního rána, hlásí plavec Petráček. Na paralympiádu letí 28 českých sportovců

První velká skupina českých handicapovaných sportovců odletěla z Prahy do Tokia, kde přesně za týden začíná paralympiáda. Desítka reprezentantů odletěla do Japonska běžným linkovým spojem s přestupem v německém Frankfurtu. Celkem se na paralympiádu chystá 28 sportovců z Česka. Postupně odletí v menších skupinách v příštích dnech. Praha 21:09 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arnošt Petráček | Zdroj: Profimedia

Na paralympijské hry do Tokia odletěla první skupina handicapovaných sportovců z Česka - mezi nimi převážně plavci a stolní tenisté. Celkem se na hry chystají tři desítky českých sportovců.

„Už by bylo fajn mít za sebou tu náročnou cestu. Ale těším se. Dostali jsme pokyny, co všechno je na letišti v Japonsku, vypadá to dost náročně, ale snad to nějak zvládnem,“ podělila se s Radiožurnálem plavkyně Vendula Dušková, která byla před odletem jen mírně nervózní.

„Přílet máme někdy ve 12 hodin tokijského času, ale vzhledem k tomu, že se čeká dlouho na letišti kvůli testům, tak si myslím, že se tam dostaneme někdy k večeru. Půjdeme pak na jídlo a spát, tak by snad ten jet lag tak nemusel být tak strašný,“ říkala dvojnásobná bronzová světová medailistka.

Vendula trávila do poslední chvíle před odjezdem na letiště čas v bazénu, stejně jako Arnošt Petráček, který na poslední paralympiádě v Rio de Janeiru získal zlato v disciplíně padesát metrů na znak.

„Jsem hodně natěšený do Tokia. Máme za sebou dva PCR testy, všichni jsme prošli, takže ještě antigenní test hned po příletu v Japonsku. Tak uvidíme. Já jsem trénoval ještě do dnešního rána. Před odletem se proplávnout, abychom nebyli tak dlouho bez vody,“ popisoval své pocity před odletem úspěšný český plavec.

Všichni sportovci i jejich doprovod podstoupili před odletem dva PCR testy. Do Tokia v první skupině odletělo pět plavců, tři stolní tenisté a jeden cyklista.

Sportovci byli před odletem v dobré náladě, přestože je čekalo minimálně patnáct hodin na cestě. Do letadla nastoupil i bronzový medailista her v Riu Jiří Suchánek.

„Cítím se relativně dobře, uvidíme, co bude po cestě. Srovnání s časem, srovnání s teplotními podmínkami, ale herně se cítím dobře. Uvidíme, co soupeři,“ vyprávěl český paralympionik Suchánek.

A v podobném rozpoložení byl i další stolní tenista Filip Nacházel.

„Cítím se docela dobře, trochu nervozita. Ale spíš s tím vším, co je spojené kolem cestování. Ta samotná hra, z té zas tak nervózní nejsem. To bude velká loterie, velká neznámá. Určitě chci něco vyhrát a tím pádem postoupit do skupiny.“

A spolu se sportovci v úterý samozřejmě odletěli taky jejich trenéři, lékaři a další doprovod. Výprava měla přes dvacet členů. Čeští sportovci se utkají o medaile v celkem osmi disciplínách. Kromě už zmíněných se do Tokia chystají taky boccisti, střelci, lukostřelci, atleti a jedna jezdkyně.

Paralympiáda začne zahajovacím ceremoniálem v úterý 24. srpna. Celkem se jí zúčastní bezmála čtyři a půl tisíce sportovců ze 160 zemí.