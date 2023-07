‚Olympijské hry se nedají s ničím srovnat.‘ Účast v Paříži je snem i pro světové sportovní hvězdy

Brazilští fotbalisté v roce 2016 odčinili neslavnou porážku od Německa ze semifinále domácího světového šampionátu, když na olympijských hrách v Riu de Janeiru právě Němce porazili v souboji o zlato.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro některé sporty jsou prestižnější soutěže než olympiáda, pro světové hvězdy jde ale stejně o sen

Do olympijského turnaje mohou fotbalové reprezentace podle pravidel nominovat jen tři hráče starší 23 let a tak není vítězství v něm ceněné jako třeba zisk trofeje pro mistry světa. Francouzská hvězda PSG Kylian Mbappé má ale jiný názor.

„Jako každý jsem olympiádu vždy sledoval v televizi a emoce, které na nás sportovci přenesli, byly neskutečné. Je sen se účastnit. Už jsem v kariéře zažil hodně, ale olympiáda se s tím nedá srovnat, je úplně jiná. Hry jsou opravdu DNA sportu, nejen fotbalu, ale sportu obecně. Navíc všechny spojují dohromady a ukazují světu, jaký sport je,“ řekl Kylian Mbappé pro francouzský deník L‘Equipe, že doufá v účast na olympiádě ve svém rodném městě.

V Paříži chtějí využít létající taxíky. Přesun z letiště do centra města může trvat jen čtvrt hodiny Číst článek

Přání zahrát si tenisovou čtyřhru na olympijském turnaji společně s krajanem Rafaelem Nadalem pak na letošním Roland Garros vyslovila španělská světová jednička Carlos Alcaraz.

„Byl to pro mě samozřejmě sen, kdybych si s ním zahrál čtyřhru na olympiádě. Otázkou je, jak se mu bude zdravotně dařit, doufám, že dobře,“ věří Alcaraz, který by s Nadalem mohl v Paříži vytvořit potenciálně nejsledovanější deblový pár šampionátu.

Za rok by do Paříže chtěla i basketbalová hvězda Jannis Antetokounmpo. Řecký hráč vysoký 211 centimetrů se na poslední olympiádu do Tokia s národním týmem nekvalifikoval. I tak ale na boje o účastnické místo vzpomíná pozitivně

„Lidé měli naději, basketbal se vrátil do Řecka. Ačkoliv jsme nepostoupili, cítil jsem z fanoušků podporu a touhu. To bylo úžasné. Reprezentovat národní tým rozhodně není jednoduché, bojujete totiž za svou vlajku a za svou zemi,“ řek Antetokounmpo.

On, Alcaraz i Mbappé mají navíc o motivaci postaráno, na olympiádě si totiž můžou zasoutěžit vůbec poprvé v životě.