Druhá nejdelší a pravděpodobně nejslavnější řeka Francie bude v mnoha případech během 33. letní olympiády v Paříži centrem pozornosti. Nejdřív při netradičním slavnostním zahájení a pak při triatlonu a dálkovém plavání, když se bude závodit mezi mostem Alexandra III. a Eiffelovou věží.

Paříž řeší rok před olympiádou znečištěnou řeku Seinu, zdraví sportovců ohrožují bakterie

Koupání v Seině je ale zakázáno kvůli velkému množství bakterií a dalšímu znečištění už od roku 1923, tedy 100 let. A těm, kteří by se přeci jen chtěli zchladit v řece, tak hrozí pokuta.

Francouzská vláda ale investuje skoro 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 33 miliard korun, aby situaci změnila.

„Myslím, že vzhledem k počtu obyvatel v povodí Seiny a nízkému průtoku je jasné, co máme dělat – mluvíme o fekálních bakteriích, které je třeba minimalizovat. Ale byly desítky let, kdy nám na kvalitě Seiny opravdu nezáleželo. Teprve v 70. letech bylo úsilí mnohem větší a dnes se kvalita vody pomalu lepší,“ vysvětluje lehce optimisticky Jean-Marie Mouchel, hydrolog a profesor na Sorbonnské univerzitě.

Největší výzvu představuje dešťová voda – silné srážky totiž způsobují přetékání kanalizace v hlavním městě a do řeky se pak dostanou látky, které jsou zdraví škodlivé.

V současné době probíhá několik projektů, například výstavba retenční nádrže, která má pojmout až 50 tisíc metrů krychlových vody.

„Nádrž by měla zachytit dešťovou vodu, která se pak pomocí čerpacího systému dostane do čističky, a tím se zabrání vytékání velkého množství znečištěné vody do Seiny. Tím bychom se měli zbavit nebezpečných bakterií a pak budeme schopni splnit hygienická kritéria na koupání,“ říká Samuel Colin-Canivez, vedoucí stavby pro pařížskou kanalizaci.

Už v červenci 2024 by se tak sportovci nemuseli bát v Seině o své zdraví a rok poté by mohla pařížská radnice zrušit zákaz koupání – po 102 letech.