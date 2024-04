Schovává Paříž kvůli olympiádě chudobu? Francie čelí obvinění, že z města úmyslně odsouvá migranty

Charitativní organizace obviňují francouzské úřady, že před letošními olympijskými hrami v Paříži se snaží v centru města skrýt chudobu a provádí „sociální čistky“. Lidi bez domova odsouvají z města, v některých případech až o stovky kilometrů daleko. Má se to týkat hlavně rodin migrantů z afrických zemí, především žen a dětí. Upozorňuje na to web The Telegraph. Paříž 19:54 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlajka s logem pařížské olympiády vlaje v ulicích hlavního města Francie | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Sdružení charitativních organizací Le Revers de la Medaille tvrdí, že se Paříž snaží před letošní olympiádou z města dostat lidi bez domova a migranty, kteří obývají provizorní stanová tábořiště.

Problém podle organizací je, že je z centra města odvážejí i stovky kilometrů daleko do provizorních ubytovacích zařízení, aniž by jim úřady daly možnost zajistit si dlouhodobější možnosti ubytování.

„Věci se vymykají kontrole a vyhošťování a policejní zásahy v rámci budoucích bezpečnostních perimetrů se stupňují,“ uvedl pro web The Telegraph mluvčí Le Revers de la Medaille Paul Alauzy.

V minulém týdnu měl podle britského deníku proběhnout zásah, během kterého bylo z provizorního tábora u pařížské radnice Hôtel de Ville vystěhováno až 150 lidí. Mezi nimi byly rodiny s dětmi. Značná část rodin pocházela z afrických zemí, hlavně z Burkiny Faso, Guineje, Pobřeží slonoviny a Senegalu.

„Nedošlo k žádným násilnostem. Mnozí z nich ale byli žadatelé o azyl, kteří chtěli zůstat v Paříži, zatímco se budou vyřizovat jejich žádosti. Zdá se ale, že jim to úřady není dovoleno. Minimálně v průběhu olympijských her,“ komentoval situaci jeden z pracovníků charity. Nejmenovaný zdroj uvedl, že „policie má povinnost uzavřít nepovolené tábořiště z hygienických a bezpečnostních důvodů“.

Podle serveru Euronews byl v centru města na začátku dubna proveden další přesun. Francouzská policie odvezla asi 50 lidí od pařížské radnice. Jednalo se hlavně o ženy a děti ve věku od tří měsíců do 10 let.

Policie měla podle francouzského serveru nejdříve dohlížet na to, jak si rodiny balí své věci. Potom měly rodiny nastoupit do autobusů, které je odvezly do dočasného ubytování ve městě Besançon na východě Francie, od Paříže vzdáleného více než 400 kilometrů.

„Vyklízejí cestu pro olympijské hry. To, co se děje, není nic jiného než sociální čistka města,“ uvedl po operaci Yann Manzi, člen skupiny pro pomoc migrantům Utopia 56.