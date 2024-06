Triatlon na olympiádě ohrožuje kvalita vody v řece Seině, disciplína by se mohla přesunout do města Nice

Necelý měsíc zbývá do zahájení letních olympijských her ve Francii. Jedna z největších sportovních událostí roku začne ceremoniálem přímo v centru Paříže na řece Seině. V té mají taky soutěžit triatlonisté. Poslední měření ale ukazují, že kvalita vody stále není vyhovující. Od stálého zpravodaje Paříž 17:14 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalita vody v řece Seině není podle aktuálních rozborů nejlepší | Foto: ČTK/AP | Zdroj: ČTK

Voda v Seině není vyhovující, protože v ní je stále moc bakterií E.coli a také enterokoků, což jsou bakterie, které by mohly ohrozit zdraví sportovců. Nadlimitní výskyt bakterií potvrdila dvě na sobě nezávislá měření, jak odběry neziskové organizace Surfrider, tak i odběry organizované francouzskými úřady.

Kvalita vody je ale také nevyhovující kvůli silným dešťům v posledních týdnech. Podle meteorologů byl měsíc květen jedním z nejdeštivějších za posledních 30 let. Organizátoři ale věří, že se kvalita vody s lepším počasí zlepší.

Teď v Seině protéká víc vody, než je povoleno pro koupání. Existuje ale záložní plán, že by se olympijské disciplíny v triatlonu mohly přesunout do Nice. Organizátoři ale stále počítají s tím, že triatlonisté budou závodit v Seině.

Ve Francii probíhá o víkendu první kolo předčasných parlamentních voleb, jejichž výsledky by ale podle současné vlády nemělo organizaci her ohrozit.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, který ve francouzském radiu Evropa 1 odpovídal na tuto otázku, podotkl, že hry se nepřipravují měsíc dopředu, ale že o všem bylo už rozhodnuto dříve.

Pařížská starostka Anne Hidalgová byla kritičtější a připustila, že rozpuštění dolní komory francouzského parlamentu přichází v nevhodný čas, ale že město udělá vše pro to, aby hry proběhly v pořádku.

Staveniště v centru města

V centru Paříže navíc místní obyvatele trápí omezení kvůli výstavbě, protože francouzské hlavní město se proměnilo v jedno velké staveniště a dokončují se dočasná sportoviště. Pod Eiffelovou věží, kde budou soutěžit beachvolejbalisté, například dokončují tribuny.

Staví se také tribuny na nábřeží, odkud lidé budou sledovat zahajovací ceremoniál na řece Seině. Vše obnáší spoustu uzávěr, což Pařížané kritizují. Některé mosty a nábřeží jsou uzavřená měsíc do zahájení her, ale velká sportoviště, arény, stadiony a aquacentrum, to už je vše připravené.