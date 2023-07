Vysoké ceny i hodiny strávené u počítače. Fanoušci už skoupili sedm milionů vstupenek na olympijské hry

Martin Fuksa: Paříž mám v hlavě ještě hodně vzadu. Uspět teď v Německu je pro nás alfa a omega

„Jsem rád, že můžeme takhle prožívat další olympijský cyklus. Je to super, baví mě to. Co se týče tréninku, myslím, že nás extra změna nečeká. Záleží na nás, co vymyslíme mimo trénink,“ říká Fuksa.