Paříž chce úplně změnit zahájení olympijských her. Nebude na stadionu a uvidí ho na 600 000 lidí

Organizátoři chtějí ukázat Paříž a celou Francii v tom nejlepším světle. Zahajovací ceremoniál totiž obvykle sleduje po celém světě zhruba miliarda lidí. Pro diváky by to měla být velká show a pro sportovce nezapomenutelný okamžik a historická projížďka.

Zahajovací ceremoniál bude velkolepý už jenom při pohledu na čísla: tisícovky sportovců z 206 zemí nastoupí u Slavkovského mostu v samotném centru Paříže na 160 lodí a pak je bude čekat šestikilometrová plavba až k Eiffelově věži. Po cestě budou míjet největší pařížské památky: katedrálu Notre-Dame, Louvre, Velký Palác, Invalidovnu a další.

Sportovci nakonec vystoupí u Trocadéra před Eiffelovou věží a právě tam by se měl zapálit olympijský oheň. Kde přesně bude a jak bude vypadat, zatím není jasné.

Výjimečné bude i to, že ceremoniál budou zahajovat právě sportovci – obvykle mají prostor až ke konci obřadu nebo při zakončení olympijských her.

Zahájení olympijských her bude moct na místě sledovat na 600 tisíc lidí – buď přímo na mostech, nebo na tribunách podél Seiny. Většina těchto vstupenek bude zdarma.

„To bude ten skutečný rozdíl. Zúčastnit se bude moct desetkrát víc lidí, než kdyby zahajovací ceremoniál byl na stadionu. Chceme tento obřad, který je normálně určený jen pro hrstku vyvolených, zdemokratizovat. Stovky tisíc lidí se budou moct vůbec poprvé zúčastnit zdarma. Část lístků bude zpoplatněná pro ty, kteří si budou chtít svá místa předem zajistit a rezervovat,“ popsal v úterý pro televizi BFMTV trojnásobný olympijský vítěz v kanoistice a zároveň předseda organizačního výboru pařížských olympijských her Tony Estanguet.

Podle něj plány na zahajovací ceremoniál podpořil i prezident Emmanuel Macron, pařížská starostka Anne Hidalgová a taky zástupci soukromých firem, které se budou na přípravách podílet.

Projekce i představení

Celý zahajovací ceremoniál budou doprovázet speciální efekty a umělecká představení. Bude toho opravdu spoustu – organizátoři počítají s tím, že mimo lodě, které budou převážet olympijské sportovce, budou na Seině i další plavidla, kde budou umělci a různá umělecká představení. Na řece se budou promítat hologramy a na stěnách okolních budov bude videoprojekce.

Zahajovací ceremoniál se navíc nebude omezovat jen na Seinu a její bezprostřední okolí. Bude se odehrávat i na pařížských střechách, kde budou akrobaté a další představení.

Kolem Seiny má být na 80 velkoplošných obrazovek tak, aby celý ten ceremoniál mohli sledovat i lidé, kteří se nedostanou na tribuny. Zahájení bude trvat zhruba tři a půl hodiny a klíčovou roli má sehrát i Eiffelova věž. Její přesnou úlohu v tom ceremoniálu ale organizátoři zatím tají.

Vzhledem k tomu, že se zahajovacího ceremoniálu zúčastní stovky tisíc lidí, důležitou otázkou je bezpečnost. V centru bude spousta lidí, navíc vše se bude odehrávat i u exponovaných pařížských památek.

Francouzské bezpečnostní složky původně podle televize France 24 chtěly, aby se akce zúčastnilo pouze 250 tisíc lidí, pařížská radnice počítala se dvěma miliony diváků.

Konečných 600 tisíc lidí na místě je tedy výsledkem kompromisu a podle ministryně sportu Roxany Maracineanuové i dlouhodobých jednání mezi organizátory a ministerstvem vnitra.

Premiér Jean Castex v listopadu zaúkoloval ministra vnitra Géralda Darmanina, aby zajistil bezpečnost olympijských her. Konkrétní návrhy pro zahajovací ceremoniál by měl předložit ještě do konce roku, pro olympijská sportoviště do června příštího roku.

