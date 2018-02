Královna Laura. Dahlmeierová vládne velkým závodům, proti mrazu jí pomáhá i lezení po horách

Na vyhlášení v korejštině si možná ještě nezvykla, ale jinak už by mohla mít Laura Dahlmeierová na stupních vítězů cedulku s rezervací. Medaili získala ve všech 13 posledních závodech na světových šampionátech a olympijských hrách a teď už sedmkrát v řadě zlato.

„Právě tohle je pro sportovce velmi těžké, protože každý očekává medaili, každý si říká: 'OK, když předvede normální výkon, bude to stačit.' Ale co je to normální výkon? Vždycky se snažím podat perfektní výkon, ale je za tím spousta práce. Není to tak jednoduché, jak to vypadá,“ řekla po ovládnutí stíhacího závodu Laura Dahlmeierová.

V Pchjongčchangu pomáhá 24leté Němce i její velká záliba: ráda leze po horách, vystoupala už na šestitisícové vrcholy v Himálaji i Andách.

„Jsou tu velmi nízké teploty a vítr a my závodíme jen v kombinézách a tenkých rukavicích, což není jednoduché, ale já trávím hodně času na horách a tam fouká a mrzne běžně, takže jsem na to asi trochu zvyklá,“ přemýšlí.

Na vítr netrénovala

Skoro by to mohlo vypadat, že si s sebou bere Laura Dahlmeierová na expedice i pušku a ve větru tam piluje střelbu, protože v Koreji minula z třiceti terčů zatím jen jeden jediný a tím se nemůže pochlubit nikdo jiný.

Ve větrných podmínkách se prý nijak zvlášť nepřipravovala, ale pokud jí skvělá střelba vydrží, mohla by okopírovat svou skvělou bilanci z loňského mistrovství světa, na kterém získala pět zlatých a jednu stříbrnou.

„Myslím, že se to nedá kopírovat. Pokaždé máme nějaké nové okolnosti, nic nemůže být stejné jako loni. Uvidíme, co přinesou další dny. Teď jsem šťastná a to je to nejdůležitější,“ vypráví Laura Dahlmeierová.

Na třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Pchjongčchangu zaútočí už ve středu. Krátce po poledni je na programu vytrvalostní závod na 15 kilometrů.