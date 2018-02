'Zlomený palec jsem cítil až v cíli.' Ondřej Berndt si splnil přání o elitní dvacítce

Český lyžař Ondřej Berndt chtěl v alpské kombinaci útočit na dvacáté místo. Sjezd se mu příliš nevydařil, sám si byl vědom chybičky, která ho stála umístění mezi třiceti nejlepšími, ale ve slalomu si všechno vynahradil a nakonec skončil šestnáctý. V rozhovoru pro Radiožurnál pak vysvětlil, že závodil se zraněním. Rozhovor Pchjongčchang 9:32 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Berndt | Foto: AP/Luca Bruno | Zdroj: ČTK

Trať slalomu byla hodně zmrzlá, kopec byl ledovatý.

Pro sjezdaře byl slalom fakt těžký a věděl jsem, že mám šanci. Nakonec to tak dopadlo. Předtím jsem říkal, že kdybych byl do dvacítky, byl bych hrozně rád. Nakonec je to 16. místo, takže paráda.

Nastoupil jste se zlomeným palcem, jak moc to bylo cítit?

Ještě před závodem jsem si vyzkoušel tréninkový slalom a palec vůbec nebyl cítit, takže jsem do toho šel, jako by se nic nedělo. Jednou mě to trošku praštilo, ale to jsem cítil až v cíli, takže mě to vůbec neovlivnilo.

Jak se to stalo?

V tréninku slalomu mě praštila do palce tyč a křupla kůstka v kloubu.

Vyhrál Marcel Hirscher, toho jste tipoval?

Jo, tipoval jsem ho. Myslel jsem, že bude mít trošku větší náskok, ale Pinturault jel taky dobře. A dalo se čekat, že Muffat-Jeandet bude hodně vpředu.

Do dalších závodů půjdete s tím, že už máte splněno?

Půjdu do toho tak, že mám splněno, ale ještě je týmová soutěž, ve které chceme dokázat dobrý výsledek. Dál je slalom, bude to tam těžké, ale pokud budou dál takové podmínky, dá se jet stejná jízda, jako bych jel v první skupině.

Dá se ten cíl vyjádřit umístěním?

Moc nevím, kolik je v točivých disciplínách lidí, ale když to bude o něco lepší než na Svěťáku a budu se pohybovat okolo třicítky, tak za to budu rád.

Sledoval jste jízdy dvou reprezentačních kolegů, kteří závod nedokončili?

Sledoval. Oba to jsou mladí kluci, takže je pro ně suprová zkušenost tady být. Z každého takového závodu budou akorát těžit do budoucna.