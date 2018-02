Nechtěla riskovat, přesto chybovala. 'Dvě rány těsně vypadly ven,' lituje Vítková

Veroniko, je na vás vidět zklamání. Jak to teď prožíváte?

Je to tak napůl. Pořád je to top 10, ale lhala bych, kdybych řekla, že nejsem zklamaná. Do poslední položky jsem jela o medaili, ale tam jsem si to odstřelila. Byl to i výsledek běžeckého projevu, dneska to nebylo ideální a na poslední položce jsem to nezvládla.

Vítkové se nepovedla poslední střelba, ve stíhačce skončila sedmá Číst článek

Na poslední střelbě Kuzminová jednou chybovala, pak jste přijela vy s Bescondovou a začala rychlopalba. Byla to i hra nervů?

Na terče soupeřek jsem moc nekoukala, snažila jsem se soustředit sama na sebe. Že to byla rychlopalba, to bych úplně neřekla.

Snažila jsem se střílet na jistotu a jak jsem se bavila s trenérem, tak říkal, že dvě rány těsně vypadly ven. Je to biatlon, mám ještě další závody před sebou. Myslím, že i tak můžu být spokojená.

Při druhé položce jste měla nesmírně obtížné podmínky. Jaké to bylo obecně v závodě?

Vítr na střelnici se hrozně točil, na druhou položku jsem možná měla trošku smůlu, musela jsem to tam vyležet. Nechtěla jsem střílet na riziko, aby to nebyla zbytečná trestná kola. Tak jsem i chvíli počkala, i tak jsem jednu nedala. Ale myslím, že v tu chvíli to bylo maximum, co šlo udělat.

Jak jste se cítila na startu, kdy jste měla v zádech skvělý sprint a bronzovou medaili. Povzbudilo vás to?

Určitě to bylo povzbuzení. Měla jsem den na to, abych si vyčistila hlavu, což si myslím, že se mi podařilo. Dokázala jsem se tam držet, až na ten konec.

Čekají vás i další závody, nejbližší je ten vytrvalostní. Jaké máte teď vyhlídky?

Nemám vyloženě žádné vyhlídky. Budu se snažit odvést stoprocentní výkon, hlavně se soustředit na střelbu, i tak z toho může být pěkný výsledek.

Ta Laura je fakt výjimečná.

Stíhačka žen:

1. Laura Dahlmeierová

2. Anastasia Kuzmina

3. Anais Bescond

~

7. Verča Vítková , škoda poslední položky, ale super závod

23. Jessica, 25. Markéta, 32. Eva — fanoušek biatlonu (@biatlonfan) 12 February 2018