'Holčičí snowboarding vypadá úplně jinak než tohle.' Pančochové ve slopestylu vadil silný vítr

Šárko, během závodu hodně foukalo, byl to regulérní závod?

Byl to trošičku boj s větrem. Je to super slopestyle, fakt mi to hrozně sedlo, akorát jak foukalo, tak člověk nikdy neví, jestli to vůbec doletí, nebo to přeletí.

Pančochové se nepovedla ani jedna finálová jízda, ve slopestylu skončila 16.

Jedeš dolů z kopce, koukáš na vlajky a moc se nesoustředíš na nejlepší triky, které můžeš dávat. Spíš se soustředíš na to, abys jízdu odjel. Dnes to bylo o tom, jestli to někdo odjede. Bylo náročné, žes nevěděl, kam ti foukne.

Bylo dobře, že zástupci jury závod pustili?

Nevím. Tohle je jediný den, kdy mělo foukat, a je to trošku škoda. Když už jsme se na to takovou dobu kvalifikovaly, tak oni to pustí v takovém větru.

Holčičí snowboarding vypadá úplně jinak než tohle. Posunulo se to úplně jinam a teď nás pustí a všichni padají. Je to divné pro snowboarding i pro lidi, že si řeknou, co to je?

V prvním kole bylo víc pádů než odjetých jízd. Bylo to protivětrem?

Právě že se to hodně měnilo. Čekáš nahoře, než pojedeš, a nevíš, jestli ti foukne nahoru, nebo dolů. Tím pádem je to trošku strašidelné. Nebudu lhát, i trojnásobná olympionička má strach.

Může závod v big airu dopadnout lépe?

Uvidíme, člověk nikdy neví. Zase může fouknout a nikdy neříkám ráda, co bude. Protože přesně to se teď stalo.

