Přijeli jsme sem bojovat a ne se jen zúčastnit, říká trenér biatlonistů Rybář před smíšenou štafetou

„Je to silný okamžik. Je to štafeta, takže radost je čtyřnásobná. Užíváme si to o to víc,“ smál se Michal Šlesingr poté, co si utřel slzy po zisku zlata v Kontiolahti na MS 2015.

Jeho parťáci Vítková, Soukalová a Moravec byli už předtím s Jaroslavem Soukupem u bronzu z domácího šampionátu v Novém Městě na Moravě a olympijského stříbra v Soči. To všechno spadá do nejslavnější éry českého biatlonu.

Ale bronzové medaile získali Češi i na mistrovství světa před dvěma lety, když už se mezi favority nepočítali. To platí i dnes, tak by třeba v českém týmu mohlo znovu dojít k překvapení.

„Hodně zemí dá do kupy dva kvalitní biatlonisty a biatlonistky, takže týmů, které můžou bojovat o přední umístění, je spousta. A jsme na olympiádě, takže se určitě nějaké překvapení stát může,“ říká tehdejší i současný finišman Michal Krčmář, před kterým tentokrát poběží Jessica Jislová, Markéta Davidová a Mikuláš Karlík.

Ten dostal v sestavě přednost před zkušenějším a zatím i úspěšnějším Jakubem Štvrteckým.

„Mikuláš je trochu flegmatičtější a v tom větru je potřeba se toho nebát a případně to odstřílet trochu rychleji. Naopak Kuba je velice precizní a jeho čas na střelnici může být delší,“ vysvětluje trenér Ondřej Rybář.

„Prognózy nedělám, ale přijeli jsme sem bojovat a ne se jen účastnit,“ dodává český trenér.

Jak se svěřencům Ondřeje Rybáře v biatlonové smíšené štafetě daří, můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport od 10.00 v kombinovaném přenosu s rychlobruslením a hokejem.